Русская зима будто потеряла ориентиры и обошла Москву стороной. Ноябрь выдался аномально тёплым и, судя по прогнозам, эта «осечка» сезона плавно перетечёт в декабрь. Когда в столице наконец появится снег и начнутся привычные морозы, рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Декабрь стартует с плюса

По словам Ильина, в столице как минимум в первую неделю декабря температура будет держаться выше нуля и заметно обгонять климатическую норму.

С 1 по 5 декабря, то есть в первую рабочую неделю, синоптик ждёт в Москве по-настоящему тёплую погоду: от 0 до +6 градусов. Для начала декабря это аномалия — превышение средних значений составит примерно от 4 до 6 градусов. В области фон будет чуть прохладнее: местами возможен лёгкий минус до −3 градусов.

В начале недели в регионе будет облачно, местами пройдут осадки. К середине и концу рабочей недели погода немного стабилизируется: станет суше, вероятность осадков снизится. При этом Ильин подчёркивает, что такие показатели больше напоминают даже не ноябрь, а самый обычный октябрь.

Давление прыгнет, метеозависимым — внимание

На фоне непривычного тепла атмосферное давление тоже не останется в стороне. Резких провалов не ожидается, но небольшие колебания всё же будут, и метеочувствительные люди могут их ощутить.

По прогнозу Ильина, в понедельник и вторник барометры покажут около 755 миллиметров ртутного столба. В среду цифры подрастут до примерно 760 миллиметров. Затем начнётся плавное снижение: к пятнице значения опустятся до 756 миллиметров.

На бумаге такие изменения выглядят скромно, но для людей с хроническими болезнями — особенно сердечно-сосудистыми — даже эти «качели» могут обернуться ухудшением самочувствия. Врачей в эти дни заменять не стоит: метеозависимым важно внимательнее следить за состоянием, не игнорировать симптомы и не забывать о препаратах, которые назначил лечащий врач.

Почему зима не спешит?

История с тёплым началом декабря — не разовая прихоть погоды, а часть более длинного тренда, отмечают синоптики. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов говорит: зимы в Москве становятся всё короче, а осень, наоборот, растягивается.

По его словам, москвичам придётся привыкать к тому, что первый снег будет всё чаще появляться не в ноябре, а уже в декабре. Климатические изменения сдвигают границы сезонов: метеорологическая зима со временем будет уменьшаться по продолжительности.

Это значит, что привычная картинка — устойчивый снег, мороз и «настоящая зима» уже к концу ноября — постепенно уходит в прошлое. На смену ей приходят тёплые ноябри, затянувшаяся осень и декабрь, который стартует скорее в режиме межсезонья, чем классической русской зимы.

А что в Рязани?

Похожая картина ожидается и в Рязани, и в Рязанской области. Свой прогноз для региона дал синоптик Роман Степанов. По прогнозам метеоролога, в ближайшие пять дней температура в Рязанской области будет колебаться около 0 градусов. Существенных осадков не ожидается.

«К сожалению, после бесконечных дождей снег пока не прогнозируется. Но это и не беда. Осень в этом году затяжная, сырая и теплая. Может, и такая погода кому-то нравится», — отметил Степанов.