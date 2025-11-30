Новогодняя столица-2026
Воскресенье, 30 ноября, 2025
1.5 C
Рязань
НовостиНовости России

Декабрь начнётся с плюсовой температуры и качелей давления

Алексей Самохин

Русская зима будто потеряла ориентиры и обошла Москву стороной. Ноябрь выдался аномально тёплым и, судя по прогнозам, эта «осечка» сезона плавно перетечёт в декабрь. Когда в столице наконец появится снег и начнутся привычные морозы, рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Декабрь стартует с плюса

По словам Ильина, в столице как минимум в первую неделю декабря температура будет держаться выше нуля и заметно обгонять климатическую норму.

С 1 по 5 декабря, то есть в первую рабочую неделю, синоптик ждёт в Москве по-настоящему тёплую погоду: от 0 до +6 градусов. Для начала декабря это аномалия — превышение средних значений составит примерно от 4 до 6 градусов. В области фон будет чуть прохладнее: местами возможен лёгкий минус до −3 градусов.

В начале недели в регионе будет облачно, местами пройдут осадки. К середине и концу рабочей недели погода немного стабилизируется: станет суше, вероятность осадков снизится. При этом Ильин подчёркивает, что такие показатели больше напоминают даже не ноябрь, а самый обычный октябрь.

Читайте также  ПВО за ночь сбила 103 украинских БПЛА от Крыма до Калмыкии

Давление прыгнет, метеозависимым — внимание

На фоне непривычного тепла атмосферное давление тоже не останется в стороне. Резких провалов не ожидается, но небольшие колебания всё же будут, и метеочувствительные люди могут их ощутить.

По прогнозу Ильина, в понедельник и вторник барометры покажут около 755 миллиметров ртутного столба. В среду цифры подрастут до примерно 760 миллиметров. Затем начнётся плавное снижение: к пятнице значения опустятся до 756 миллиметров.

На бумаге такие изменения выглядят скромно, но для людей с хроническими болезнями — особенно сердечно-сосудистыми — даже эти «качели» могут обернуться ухудшением самочувствия. Врачей в эти дни заменять не стоит: метеозависимым важно внимательнее следить за состоянием, не игнорировать симптомы и не забывать о препаратах, которые назначил лечащий врач.

Почему зима не спешит?

История с тёплым началом декабря — не разовая прихоть погоды, а часть более длинного тренда, отмечают синоптики. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов говорит: зимы в Москве становятся всё короче, а осень, наоборот, растягивается.

Читайте также  Москвичка с сыном пропала в Турции после «поездки на корпоратив», детектив подозревает страшное

По его словам, москвичам придётся привыкать к тому, что первый снег будет всё чаще появляться не в ноябре, а уже в декабре. Климатические изменения сдвигают границы сезонов: метеорологическая зима со временем будет уменьшаться по продолжительности.

Это значит, что привычная картинка — устойчивый снег, мороз и «настоящая зима» уже к концу ноября — постепенно уходит в прошлое. На смену ей приходят тёплые ноябри, затянувшаяся осень и декабрь, который стартует скорее в режиме межсезонья, чем классической русской зимы.

А что в Рязани?

Похожая картина ожидается и в Рязани, и в Рязанской области. Свой прогноз для региона дал синоптик Роман Степанов. По прогнозам метеоролога, в ближайшие пять дней температура в Рязанской области будет колебаться около 0 градусов. Существенных осадков не ожидается.

«К сожалению, после бесконечных дождей снег пока не прогнозируется. Но это и не беда. Осень в этом году затяжная, сырая и теплая. Может, и такая погода кому-то нравится», — отметил Степанов.

Другие материалы рубрики

Ученый назвал ключ к разгадке пропажи Ирины Усольцевой

Учёный выдвинул неожиданную версию исчезновения семьи Усольцевых, и она очень похожа на правду

Депутат Госдумы назвал блокировку WhatsApp вопросом времени

ПВО за ночь сбила 103 украинских БПЛА от Крыма до Калмыкии

«Кинжалы» возмездия: Киев настигла кара за удары по Таганрогу

Коц назвал условие для провала визита Уиткоффа к Путину

Самые читаемые материалы

Интересное

Шесть знаков зодиака ожидают большие перемены в 2026 году

Одни мечтают о карьерном росте, другие — о взаимной любви, а третьим не хватает финансовой устойчивости. Астрологический прогноз на 2026 год обещает приятные сюрпризы некоторым знакам зодиака.
Новости России

SHOT: БПЛА влетел в пятиэтажку в Волгограде, сгорели квартиры и разнесло балконы

В Волгограде беспилотник врезался в фасад жилой пятиэтажки: сгорели как минимум две квартиры, выбиты стёкла и повреждены машины у подъезда. Официально о пострадавших пока не сообщается. 
Новости России

Ракетный удар по лагерю под Киевом уничтожил более 400 наемников ВСУ

Российские военные ударили по тренировочному лагерю ВСУ в Киевской области. По данным советника РАРАН Олега Иванникова, в момент атаки там было свыше 400 иностранных наемников. Он утверждает, что большинство из них убито или выведено из строя.
Происшествия в Рязани: хроника событий

Смертельное ДТП произошло в селе Криуша в ночь на 29 ноября — соцсети

По словам очевидцев, столкнулись ВАЗ 2114 и грузовик.
Новости России

Жуткий взрыв и «тот самый сухогруз»: что могли накрыть «Герани» ночью

Ночной удар по порту Одессы вызвал массу вопросов: источники утверждают, что «Герани» могли накрыть сухогруз с оружием НАТО. Параллельно авиация и ракеты работали по аэродрому под Буялыком, бункерам под Запорожьем и объектам ВСУ в нескольких городах. 