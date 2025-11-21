Цены на автомобили Lada снова вырастут, предупредил глава «Автоваза»

Цены на автомобили Lada будут индексироваться из‑за роста их реальной себестоимости. Об этом президент «Автоваза» Максим Соколов сообщил журналистам на форуме «Транспорт России», пишет ТАСС.

По его словам, компания больше не может долго удерживать прежний уровень цен, когда затраты на производство уже заметно выросли.​

Соколов напомнил, что последняя индексация была почти год назад — в январе 2025 года — и составила менее 2%, то есть в несколько раз ниже официальной инфляции за тот период. Он отдельно указал на рост стоимости импортных компонентов и «агрессивный демпинг со стороны китайских стоков», которые давили на рынок и не позволяли компании полноценно перенести рост себестоимости в цену.​

В январе 2025 года «Автоваз» уже проводил точечную индексацию: тогда были подняты цены на Lada Granta и Niva Legend. В среднем по этим моделям прибавка составила около 1,8%, что, по оценке компании, оказалось ощутимо ниже уровня инфляции того времени. Остальные модели, включая, к примеру, Lada Largus и Niva Travel, под январское изменение цен не попадали.​

Соколов подчеркнул, что индексация теперь будет идти «вслед за реальной себестоимостью», а не только с оглядкой на текущие рыночные ожидания.