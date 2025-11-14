Пятница, 14 ноября, 2025
6 C
Рязань
НовостиНовости России

Генерал-майор Попов оценил последствия ударов по Киеву

Алексей Самохин
Изображение от mdjaff на Freepik

В ночь на 14 ноября Вооруженные силы России нанесли удары по всем теплоэлектроцентралям Киева. Об этом сообщают военные источники и телеграм-каналы. Атака включала более сотни беспилотников «Герань» и около двадцати ракетных комплексов — «Кинжал», «Калибр» и «Искандер».

По словам экспертов, объектами поражения стали ключевые элементы энергетической инфраструктуры украинской столицы.

Заслуженный военный лётчик, генерал-майор в отставке Владимир Попов в беседе с aif.ru отметил, что ситуация с энергетикой Украины будет только ухудшаться. По его словам, удары оказались особенно болезненными для работы военно-промышленного комплекса и самой администрации страны.

Эксперт подчеркнул, что настоящие трудности ждут украинскую энергосистему с началом морозов и мокрых осадков. Тогда ремонтные бригады не смогут восстанавливать электроснабжение в прежние сроки — если раньше уходили сутки, то теперь может потребоваться до двух недель.

По словам Попова, разрушение ТЭС и ТЭЦ приведёт к серьёзным сбоям в производстве боеприпасов и материалов, необходимых для нужд армии. Это, в свою очередь, скажется на снабжении подразделений на линии соприкосновения и их боеспособности.

Самые читаемые материалы

Общество

Мощный хлопок в небе над Рязанью слышали жители в ночь на 14 ноября

Рязанцы проснулись от громкого звука около 01:50. Хлопок слышали во многих районах города. 
Новости России

Судмедэксперт рассказал, что произошло с телами семьи Усольцевых в тайге

Тела семьи Усольцевых, которая пропала без вести в красноярской...
Общество

Мобильный интернет вновь заработал в Рязани 

В соцсетях рязанцы сообщают, что мобильного интернета у них не было ещё со вчерашнего дня, у «везунчиков» он пропал около 9 часов утра сегодня. 
Главные новости

В кинопарке «КасимовФильм» откопали монету времён Анны Иоанновны

Такие монеты чеканили при императрице Анне Иоанновне, племяннице Петра I, правившей с 1730 по 1740 год.
Новости России

SHOT: Жители Орла проснулись от мощных взрывов — обломки дронов повредили авто

Очевидцы сообщили журналистам о мощных хлопках и ярких вспышках, озарявших предрассветное небо.

Последние новости

SHOT: Египетские визы для россиян резко подорожают

Цена туристической визы вырастет с 25 до 45 долларов — почти в два раза. В пересчёте на рубли это около 3650 вместо нынешних 2030.

Семиклассник подавился пирожком и умер на перемене около школы 

Поблизости находились сотрудники школы. Они попытались помочь ребёнку, прочистить дыхательные пути, вызвали скорую. Но, несмотря на все усилия, мальчика спасти не удалось.

Россияне заметили новое уведомление в WhatsApp: нужна почта или ключ

«Не рискуйте попасть под блокировку. Если не сможете получить смс, убедитесь, что всё равно сможете войти»

Следователи изъяли автомобиль семьи Усольцевых, там может быть ключ к разгадке исчезновения

По мнению экспертов, именно эта находка может стать решающей для понимания, что случилось с пропавшей семьёй.

Подоляка рассказал подробности массированного удара по Киеву

По подсчётам экспертов, по Киеву прилетело порядка 100 БПЛА, было выпущено около 20 ракет, включая «Кинжалы» и «Искандеры». 

Как живут убийцы и маньяки в «Черном дельфине» — самой строгой тюрьме России

Их жертвы исчисляются тысячами: только по официальным данным, они лишили жизни около четырёх тысяч человек.

Полиция ликвидировала сеть интим‑салонов в Петербурге

По предварительным данным, деятельность этой сети организовала пара ранее судимых сожителей из Ломоносовского района Ленинградской области в возрасте 38 и 29 лет.

Украинский генерал призвал вести с Россией террористическую войну без правил 

Кривонос подчеркнул, что Киев должен действовать жёстче, «как чеченские боевики, которые играли ва-банк».

В Петербурге задержали банду мигрантов-вымогателей, похитивших мужчину

Следователи возбудили уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса — части 2 статьи 126 («Похищение человека») и части 3 статьи 162 («Разбой»).

В «Союзмультфильме» ответили, кто по национальности был Чебурашка 

Ранее тему национальности героя подняли депутаты Госдумы.

Эксперт: Украина отказалась от переговоров с РФ из-за зависимости Зеленского 

В ситуации России и Украины это ничего не изменит. Все идет своим чередом

Экстремальный турист Тайганавт раскрыл новую версию гибели семьи Усольцевых

Супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь пропали в конце сентября после того, как отправились в однодневный поход к горе Буратинка в Красноярском крае.

SHOT: Жители Орла проснулись от мощных взрывов — обломки дронов повредили авто

Очевидцы сообщили журналистам о мощных хлопках и ярких вспышках, озарявших предрассветное небо.

Экс-командир «Вагнера» объяснил, зачем распространяют слухи о Пригожине

Он провёл параллель с историей, когда Колин Пауэлл размахивал пробиркой с сибирской язвой, призывая войти в Ирак.

Во Владивостоке задержали Владыко, бросившую дочь ради тусовок в Таиланде

Сотрудники позиции задержали в аэропорту Владивостока Эрику Владыко, которая...