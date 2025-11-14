В ночь на 14 ноября Вооруженные силы России нанесли удары по всем теплоэлектроцентралям Киева. Об этом сообщают военные источники и телеграм-каналы. Атака включала более сотни беспилотников «Герань» и около двадцати ракетных комплексов — «Кинжал», «Калибр» и «Искандер».

По словам экспертов, объектами поражения стали ключевые элементы энергетической инфраструктуры украинской столицы.

Заслуженный военный лётчик, генерал-майор в отставке Владимир Попов в беседе с aif.ru отметил, что ситуация с энергетикой Украины будет только ухудшаться. По его словам, удары оказались особенно болезненными для работы военно-промышленного комплекса и самой администрации страны.

Эксперт подчеркнул, что настоящие трудности ждут украинскую энергосистему с началом морозов и мокрых осадков. Тогда ремонтные бригады не смогут восстанавливать электроснабжение в прежние сроки — если раньше уходили сутки, то теперь может потребоваться до двух недель.

По словам Попова, разрушение ТЭС и ТЭЦ приведёт к серьёзным сбоям в производстве боеприпасов и материалов, необходимых для нужд армии. Это, в свою очередь, скажется на снабжении подразделений на линии соприкосновения и их боеспособности.