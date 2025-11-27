Боец на самодельном квадроцикле спас брата-близнеца на СВО

Морской пехотинец Илья Рыжиков спас брата-близнеца Максима в зоне СВО, приехав ему на помощь на самодельном квадроцикле, пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны.

Военный рассказал, что получил от сослуживца информацию, что его родственник получил ранение. Илья сразу поехал спасать брата без защитной экипировки и рации. К нему успел присоединиться сопровождающий, без него водитель чуть не проехал мимо нужного места.

«Доехал очень быстро. Я пер на всю гашетку, прискакал туда. Хорошо, что сопровождающий заметил, что они (российские бойцы. — Прим. Ред.) в гараже, вышли вовремя», — уточнил Рыжиков.

Илья уточнил, что удалось эвакуировать восемь человек.

Также военный поведал, что собрал квадроцикл вместе с сослуживцами в гараже. У него двигатель от Lada Priora и коробка-автомат с Lada Granta. Он полноприводный и может разгоняться до 200 километров час и часто выручал бойцов на фронте, особенно когда их преследовали дроны.