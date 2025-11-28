Новогодняя столица-2026
«Без квартиры и без денег»: как ГД собирается спасать покупателей вторички и наказывать мошенников

Алексей Самохин
Фото: Изображение от xb100 на Freepik

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своём телеграм-канале сообщил, что в парламент все чаще приходят обращения, связанные с мошенничеством на рынке вторичного жилья. Люди жалуются на схему, когда после проведения сделки и получения полной суммы за квартиру продавец отказывается передавать жильё новым собственникам. В СМИ даже уже появилось название для этого явления — «бабкина схема».

Чаще всего такая история развивается по одному сценарию. Продавец, как правило пожилой человек, заявляет, что в момент сделки находился под давлением мошенников и уже успел отдать им полученные деньги. В итоге добросовестный покупатель остается без квартиры и без средств: сделку признают недействительной, а вернуть уплаченные суммы зачастую просто нечем.

По данным Росреестра, только в 2024 году недействительными признали более 3 тысяч сделок с участием граждан пенсионного возраста. За два года число продаж, аннулированных из‑за мошеннического давления, выросло на 20 процентов. Статистики за 2025 год пока нет, но по количеству жалоб Володин делает вывод: проблема только усугубляется. Он подчёркивает, что задача государства — защитить и добросовестных покупателей, и честных продавцов.

В Госдуме сейчас обсуждают ряд возможных решений. Одно из ключевых предложений — ввести для сделок с недвижимостью «период охлаждения» сроком 7 дней. Логика такая: в течение недели после подписания договора продавец сможет окончательно взвесить своё решение, без спешки и внешнего давления. В это время деньги покупателя будут находиться на специальном счёте, с которого их нельзя перевести или обналичить до окончания всех юридических процедур.

По замыслу инициаторов, такой механизм должен снизить риски мошенничества, когда уязвимого человека склоняют к продаже под давлением, а затем деньги исчезают. Заморозка средств и пауза на принятие решения, по мнению Володина, помогут минимизировать финансовые и имущественные потери обеих сторон.

Параллельно с этим прорабатываются и другие меры защиты. Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в интервью Дума ТВ заявила, что судебные приставы не должны возвращать квартиру обманутому продавцу, заявившему о давлении мошенников, до тех пор, пока не будет возвращена уплаченная сумма добросовестному покупателю.

Сейчас, по её словам, нередко складывается обратная ситуация: суды и приставы восстанавливают права продавца, жильё возвращают ему, а покупатель остаётся ни с чем, потому что денег у продавца уже нет — он их потратил или отдал мошенникам. В результате ответственность фактически перекладывается на того, кто честно заплатил за квартиру.

Разворотнева настаивает: паритет прав и обязанностей продавца и покупателя должен соблюдаться неукоснительно. Нельзя допускать, чтобы одна сторона получала обратно и имущество, и по сути освобождалась от обязательств, а другая теряла всё. Настроить судебную практику, по её мнению, сейчас способен Верховный суд. Депутаты ожидают определения Пленума ВС, которое даст чёткие ориентиры для судов и приставов в подобных спорах.

