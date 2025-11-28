Новогодняя столица-2026
Пятница, 28 ноября, 2025
5.8 C
Рязань
НовостиНовости России

Аудиозапись с Усольцевой породила новую версию исчезновения семьи

Никита Рязанцев
Сергей и Ирина Усольцовы, фото vk.com/mu30042016

В эфире шоу «Малахов» на телеканале «Россия 1» опубликовали аудиозапись с голосом Ирины Усольцевой, пропавшей вместе с семьей в тайге.

Разговор с ее участием записан до таинственного исчезновения в Красноярском крае. Как рассказала SMM-специалист Дарья Фурштейн, женщина, работавшая психологом, объявила ей, что не сможет оплатить следующий месяц работы.

«В этом месяце я просто в провисе денежном. Если у меня получится следующий месяц, то я вам оплачиваю, если у меня не получается, то следующий месяц мы с вами поставим на паузу. То есть вы в следующий месяц не будете работать, но только, Даш, я вас прошу, никуда не девайтесь», — сказала Усольцева.

Фурштейн уточнила, что у Ирины на 29 сентября была запланирована сессия с клиенткой.

Также SMM-специалист отметила, что считает причиной случившегося побег. Она предположила, что Усольцева не догадывалась о побеге и муж объявил ей об этом «в моменте».

Читайте также:

Раскрыта причина пропажи Усольцевой за день до исчезновения семьи

Читайте также  Никита Михалков назвал главную причину краха страны за три дня

Стало известно необычное увлечение пропавшей в тайге жены Усольцева

«Корги не могли просто потеряться»: кинолог о самой странной детали пропажи семьи Усольцевых

О том, что Усольцева выходила на связь 27 сентября, сообщала Фурштейн. В тот день семья приехала на турбазу «Геосфера» в поселке Кутурчин. Официальной датой исчезновения семьи считается 28 сентября. Тогда Усольцевы направились к туристической тропе, ведущей на скалы Мальвинка и Буратинка.

Пропавшая семья, скорее всего, стала жертвой несчастного случая, считает представитель пресс-службы регионального отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду.

Вся информация по делу о пропаже семьи Усольцевых. 

Другие материалы рубрики

Ирина Усольцева пропала на день раньше даты официального исчезновения

Москвичка с сыном пропала в Турции после «поездки на корпоратив», детектив подозревает страшное

Спелеолог раскрыл, что могло убить семью Усольцевых в пещере

Коц рассказал, чем грозит москвичам удар ВСУ по Шатуре

Волонтер рассказал о странном поступке сына Усольцевой после пропажи семьи

«Кинжалы» возмездия: Киев настигла кара за удары по Таганрогу

Самые читаемые материалы

Новости России

Учёный выдвинул неожиданную версию исчезновения семьи Усольцевых, и она очень похожа на правду

Семейная прогулка, на которую отправились супруги Усольцевы с пятилетней дочерью, выглядела безопасной: короткий маршрут, тёплая погода, маркированные тропы. Родители были уверены, что никакой опасности нет
Новости России

Ирина Усольцева пропала на день раньше даты официального исчезновения

SMM‑менеджер Ирины Усольцевой сообщила информацию, которая может пролить свет на пропажу семьи Усольцевых 
Новости России

Раскрыта причина пропажи Усольцевой за день до исчезновения семьи

Связь с Ириной Усольцевой могла оборваться за сутки до...
Новости мира

Нарколог рассказал, что выпало из носа Зеленского во время обращения к украинцам

Странный эпизод, произошедший с Владимиром Зеленским во время вечернего...
Новости России

Жуткий взрыв и «тот самый сухогруз»: что могли накрыть «Герани» ночью

Ночной удар по порту Одессы вызвал массу вопросов: источники утверждают, что «Герани» могли накрыть сухогруз с оружием НАТО. Параллельно авиация и ракеты работали по аэродрому под Буялыком, бункерам под Запорожьем и объектам ВСУ в нескольких городах. 