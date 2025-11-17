В российском медиапространстве идёт обсуждение возможных ударов по объектам, которые в условиях конфликта могут считаться целями двойного назначения. В программе «333» бывший сотрудник спецназа, военный эксперт Александр Арутюнов высказал мнение, что в случае дальнейшего обострения российская армия способна расширить перечень целей, включая крупные инфраструктурные узлы. Среди таких объектов он упомянул Киевскую гидроэлектростанцию, пишет «Московский комсомолец».

Арутюнов отметил, что до сих пор Россия воздерживалась от ударов по критически важной инфраструктуре, исходя из идеи «братского народа», которого нельзя оставлять зимой без света, воды, канализации и лифтов.

При этом Украина «давно уже не братский народ», но российская сторона всё ещё действует в рамках задач специальной военной операции, а не «тотальной войны». Предлагаемый удар по Киеву — крайний способ «объяснить, что пора остановиться».

Противник всё чаще игнорирует правила ведения войны. В пример Арутюнов приводит атаки по российской гражданской и коммерческой инфраструктуре, которые Киев трактует как объекты двойного назначения и, следовательно, допустимые цели.

Россия пока «не использует все свои возможности», чтобы обнулить инфраструктуру противника, разрушив объекты так, чтобы их восстановление стало невозможным. Но, по его словам, всё движется именно к тому, чтобы в какой‑то момент сказать условное «Полетели!» — и нанести массированные удары по таким целям.

«Можно ли обрушить дамбу Киевской ГЭС? Бомбой, конечно нет, и тремя бомбами — нет. А 40 бомбами, 600 «Геранями» и 18 «Кинжалами» — да! Причем в одну ночь, и Киев утонет», — считает эксперт.

По словам эксперта, вопрос в том, какой уровень угрозы российские военные структуры готовы считать критическим. Он утверждает, что пока в действиях Москвы сохраняется ограничительный подход, укладывающийся в рамки заявленных целей спецоперации.