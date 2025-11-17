Понедельник, 17 ноября, 2025
3.5 C
Рязань
НовостиНовости России

40 бомб, 600 «Гераней» и 18 «Кинжалов» и Киев утонет: украинцев призвали готовиться к удару

Алексей Самохин
Freepik ИИ

В российском медиапространстве идёт обсуждение возможных ударов по объектам, которые в условиях конфликта могут считаться целями двойного назначения. В программе «333» бывший сотрудник спецназа, военный эксперт Александр Арутюнов высказал мнение, что в случае дальнейшего обострения российская армия способна расширить перечень целей, включая крупные инфраструктурные узлы. Среди таких объектов он упомянул Киевскую гидроэлектростанцию, пишет «Московский комсомолец». 

Арутюнов отметил, что до сих пор Россия воздерживалась от ударов по критически важной инфраструктуре, исходя из идеи «братского народа», которого нельзя оставлять зимой без света, воды, канализации и лифтов.

При этом Украина «давно уже не братский народ», но российская сторона всё ещё действует в рамках задач специальной военной операции, а не «тотальной войны». Предлагаемый удар по Киеву — крайний способ «объяснить, что пора остановиться».

Противник всё чаще игнорирует правила ведения войны. В пример Арутюнов приводит атаки по российской гражданской и коммерческой инфраструктуре, которые Киев трактует как объекты двойного назначения и, следовательно, допустимые цели.

Россия пока «не использует все свои возможности», чтобы обнулить инфраструктуру противника, разрушив объекты так, чтобы их восстановление стало невозможным. Но, по его словам, всё движется именно к тому, чтобы в какой‑то момент сказать условное «Полетели!» — и нанести массированные удары по таким целям.

Читайте также  Сын вора в законе Мухи вышел из психбольницы после избиения курьера

«Можно ли обрушить дамбу Киевской ГЭС? Бомбой, конечно нет, и тремя бомбами — нет. А 40 бомбами, 600 «Геранями» и 18 «Кинжалами» — да! Причем в одну ночь, и Киев утонет», — считает эксперт. 

По словам эксперта, вопрос в том, какой уровень угрозы российские военные структуры готовы считать критическим. Он утверждает, что пока в действиях Москвы сохраняется ограничительный подход, укладывающийся в рамки заявленных целей спецоперации.

Самые читаемые материалы

Интересное

Гороскоп на неделю 17-23 ноября для всех знаков зодиака

Неделя благоприятна для осторожных и обдуманных действий. Наиболее удачное время для покупок и финансовых операций — ближе к концу недели.
Новости России

В 67 лет умер заслуженный артист России Александр Ярилов

На 68-м году жизни не стало заслуженного артиста России...
Новости России

Mash: Дибров сбежал из России после скандального видео

Телеведущий Дмитрий Дибров уехал из России после публикации видео,...
Происшествия

Возгорание произошло на рязанском предприятии из-за ночной атаки БПЛА

Напоминаем, что в регионе действует запрет на публикацию в социальных сетях фотографий и видеоматериалов, связанных с местом инцидента.
Экология, природа, животные

Минприроды назвало причину вони в Рязани в минувшие выходные

Протоколы замеров ведомство направило в природоохранную прокуратуру, Росприроднадзор и Роспотребнадзор для принятия мер.
Читайте также

Военкор Руденко: Нужен «casus belli», чтоб партнеры Украины могли вступить в войну 

Новости России

«Герани» накрыли порт Измаил с важнейшими грузами НАТО

Новости России

Названа причина смерти 27‑летнего актёра Петра Вечеркова

Новости России

Спасатели возобновили поиски пропавшей в тайге семьи Усольцевых

Новости России

Ведьма с микрозаймами и шизофренией: что известно о матери мальчика, голову которого нашли в пруду

Новости России

ПВО России за ночь уничтожила 36 украинских БПЛА над семью регионами

Новости России