Следователи изъяли автомобиль семьи Усольцевых, там может быть ключ к разгадке исчезновения

Автомобиль, на котором семья Усольцевых отправилась в туристический поход по тайге Красноярского края, теперь числится вещественным доказательством. Следователи изъяли машину после того, как в бардачке обнаружили 300 тысяч рублей наличными.

По мнению экспертов, именно эта находка может стать решающей для понимания, что случилось с пропавшей семьёй.

Что ищут криминалисты в машине Усольцевых

Подполковник запаса МВД Олег Иванников сообщил изданию aif.ru, что следователи внимательно изучат автомобиль.

По его словам, специалисты снимут отпечатки пальцев, проведут дактилоскопию, возьмут возможные биологические образцы и тщательно осмотрят кузов, чтобы выявить следы повреждений, которые могли появиться во время преступления или, наоборот, подтвердить, что его не было.

Иванников отметил, что сам автомобиль часто «говорит» больше, чем кажется на первый взгляд. Мелочи вроде мусора, упаковок, личных вещей помогают судить о привычках и характере владельцев.

«Для криминалистов машина Усольцевых — настоящий подарок. Она может пролить свет на поведение семьи в последние дни перед пропажей», — пояснил эксперт.

Версия о преступлении под вопросом

При этом Иванников скептически относится к версии о криминальном следе. По его словам, 300 тысяч рублей, найденные в бардачке, скорее говорят об обратном.

«Если бы речь шла о нападении, преступники наверняка забрали бы деньги. Такая сумма не осталась бы незамеченной», — отметил подполковник.

Он допустил, что оставленные купюры могли стать частью продуманного плана — попытки сбить следствие с толку.

«Деньги могли быть оставлены умышленно, чтобы следователи повернули в сторону версий, не связанных с насилием», — добавил Иванников.

Почему в машине лежали деньги

Другой эксперт, криминалист Михаил Игнатов, предложил иные объяснения. Он считает, что сумма могла быть «заначкой» или деньгами на непредвиденные расходы. Есть и версия, что наличность принадлежала не самому Усольцеву.

«Может, кто-то из сотрудников его компании, которой принадлежит автомобиль, ездил на этой машине раньше и забыл деньги в бардачке. Не исключено, что сам Усольцев даже не знал, что они там лежат», — сказал Игнатов.

Тем не менее криминалист придерживается гипотезы о бегстве. По его мнению, семья могла инсценировать исчезновение и уехать за границу.

«Сложно представить, что семья с собакой просто растворилась в тайге без единого следа», — подчеркнул он.

Следствие рассматривает разные версии

Несмотря на найденные наличные, официальная позиция следствия остаётся прежней: основной версией считается несчастный случай.

Следователи продолжают анализировать все возможные сценарии, исключая самые маловероятные. Пока семья Усольцевых не будет найдена, дело останется открытым.