Пятница, 14 ноября, 2025
5.6 C
Рязань
НовостиНовости России

Следователи изъяли автомобиль семьи Усольцевых, там может быть ключ к разгадке исчезновения

Алексей Самохин
Сергей и Ирина Усольцовы, фото vk.com/mu30042016

Автомобиль, на котором семья Усольцевых отправилась в туристический поход по тайге Красноярского края, теперь числится вещественным доказательством. Следователи изъяли машину после того, как в бардачке обнаружили 300 тысяч рублей наличными.

По мнению экспертов, именно эта находка может стать решающей для понимания, что случилось с пропавшей семьёй.

Что ищут криминалисты в машине Усольцевых

Подполковник запаса МВД Олег Иванников сообщил изданию aif.ru, что следователи внимательно изучат автомобиль.

По его словам, специалисты снимут отпечатки пальцев, проведут дактилоскопию, возьмут возможные биологические образцы и тщательно осмотрят кузов, чтобы выявить следы повреждений, которые могли появиться во время преступления или, наоборот, подтвердить, что его не было.

Иванников отметил, что сам автомобиль часто «говорит» больше, чем кажется на первый взгляд. Мелочи вроде мусора, упаковок, личных вещей помогают судить о привычках и характере владельцев. 

«Для криминалистов машина Усольцевых — настоящий подарок. Она может пролить свет на поведение семьи в последние дни перед пропажей», — пояснил эксперт.

Версия о преступлении под вопросом

При этом Иванников скептически относится к версии о криминальном следе. По его словам, 300 тысяч рублей, найденные в бардачке, скорее говорят об обратном.

«Если бы речь шла о нападении, преступники наверняка забрали бы деньги. Такая сумма не осталась бы незамеченной», — отметил подполковник.

Он допустил, что оставленные купюры могли стать частью продуманного плана — попытки сбить следствие с толку. 

«Деньги могли быть оставлены умышленно, чтобы следователи повернули в сторону версий, не связанных с насилием», — добавил Иванников.

Почему в машине лежали деньги

Другой эксперт, криминалист Михаил Игнатов, предложил иные объяснения. Он считает, что сумма могла быть «заначкой» или деньгами на непредвиденные расходы. Есть и версия, что наличность принадлежала не самому Усольцеву.

«Может, кто-то из сотрудников его компании, которой принадлежит автомобиль, ездил на этой машине раньше и забыл деньги в бардачке. Не исключено, что сам Усольцев даже не знал, что они там лежат», — сказал Игнатов.

Тем не менее криминалист придерживается гипотезы о бегстве. По его мнению, семья могла инсценировать исчезновение и уехать за границу. 

«Сложно представить, что семья с собакой просто растворилась в тайге без единого следа», — подчеркнул он.

Следствие рассматривает разные версии

Несмотря на найденные наличные, официальная позиция следствия остаётся прежней: основной версией считается несчастный случай.

Следователи продолжают анализировать все возможные сценарии, исключая самые маловероятные. Пока семья Усольцевых не будет найдена, дело останется открытым.

Самые читаемые материалы

Новости России

Судмедэксперт рассказал, что произошло с телами семьи Усольцевых в тайге

Тела семьи Усольцевых, которая пропала без вести в красноярской...
Общество

Мобильный интернет вновь заработал в Рязани 

В соцсетях рязанцы сообщают, что мобильного интернета у них не было ещё со вчерашнего дня, у «везунчиков» он пропал около 9 часов утра сегодня. 
Новости России

SHOT: Жители Орла проснулись от мощных взрывов — обломки дронов повредили авто

Очевидцы сообщили журналистам о мощных хлопках и ярких вспышках, озарявших предрассветное небо.
Общество

Редкие и популярные имена новорожденных октября назвали в перинатальном центре

Чемпионство у мальчиков уже не меняется несколько месяцев. Лидер снова Михаил.
Новости России

Мать школьника, пострадавшего от взрыва бомбы в купюре, обратилась к россиянам

Жительница Красногорска, чей 10-летний сын получил тяжелые травмы при...

Последние новости

Россияне заметили новое уведомление в WhatsApp: нужна почта или ключ

«Не рискуйте попасть под блокировку. Если не сможете получить смс, убедитесь, что всё равно сможете войти»

Подоляка рассказал подробности массированного удара по Киеву

По подсчётам экспертов, по Киеву прилетело порядка 100 БПЛА, было выпущено около 20 ракет, включая «Кинжалы» и «Искандеры». 

Как живут убийцы и маньяки в «Черном дельфине» — самой строгой тюрьме России

Их жертвы исчисляются тысячами: только по официальным данным, они лишили жизни около четырёх тысяч человек.

Полиция ликвидировала сеть интим‑салонов в Петербурге

По предварительным данным, деятельность этой сети организовала пара ранее судимых сожителей из Ломоносовского района Ленинградской области в возрасте 38 и 29 лет.

Украинский генерал призвал вести с Россией террористическую войну без правил 

Кривонос подчеркнул, что Киев должен действовать жёстче, «как чеченские боевики, которые играли ва-банк».

В Петербурге задержали банду мигрантов-вымогателей, похитивших мужчину

Следователи возбудили уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса — части 2 статьи 126 («Похищение человека») и части 3 статьи 162 («Разбой»).

В «Союзмультфильме» ответили, кто по национальности был Чебурашка 

Ранее тему национальности героя подняли депутаты Госдумы.

Эксперт: Украина отказалась от переговоров с РФ из-за зависимости Зеленского 

В ситуации России и Украины это ничего не изменит. Все идет своим чередом

Экстремальный турист Тайганавт раскрыл новую версию гибели семьи Усольцевых

Супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь пропали в конце сентября после того, как отправились в однодневный поход к горе Буратинка в Красноярском крае.

SHOT: Жители Орла проснулись от мощных взрывов — обломки дронов повредили авто

Очевидцы сообщили журналистам о мощных хлопках и ярких вспышках, озарявших предрассветное небо.

Экс-командир «Вагнера» объяснил, зачем распространяют слухи о Пригожине

Он провёл параллель с историей, когда Колин Пауэлл размахивал пробиркой с сибирской язвой, призывая войти в Ирак.

Во Владивостоке задержали Владыко, бросившую дочь ради тусовок в Таиланде

Сотрудники позиции задержали в аэропорту Владивостока Эрику Владыко, которая...

Криминалист назвал две возможные разгадки тайника Усольцевых

В тайнике пропавшей в красноярской тайне семьи Усольцевых могла...

«Регнум»: не принятая в школу девочка из Латвии набрала 18 баллов из 20

Восьмилетняя девочка из Латвии, которую отказались взять в московскую...

Полковник Баранец рассказал, когда ВС РФ освободят Запорожскую область

Как только мы решим эту задачу, появится много сил, и командование направит их на Запорожское и Херсонское направления