СВО напомнила о временах Первой мировой войны, когда солдаты массово гибли не только от ран, но и от инфекций. Британская газета The Telegraph со ссылкой на медиков сообщила, что украинские военные столкнулись с газовой гангреной — заболеванием, которое считалось главным бичом армий более века назад. Об этом пишет «Царьград».

Причина возвращения столетней болезни кроется в условиях конфликта. Бойцы вынуждены находиться в грязных окопах, основным средством поражения стали дроны и артиллерийские снаряды. Эти типы оружия наносят сложные ранения с образованием мёртвых тканей, а задержки с эвакуацией приводят к заражению ран. Без своевременной медицинской помощи смертность от газовой гангрены приближается к 100%.

Что такое газовая гангрена

Заболевание вызывают бактерии Clostridium, которые разрушают мышечную ткань и провоцируют образование газовых пузырей под кожей. Лечение требует удаления инфицированных участков и введения больших доз антибиотиков. Однако в полевых условиях оказать подобную помощь зачастую невозможно.

Ситуацию осложняет то, что многие украинские солдаты приобрели устойчивость к антимикробным препаратам из-за употребления «препаратов широкого спектра». Под этой деликатной формулировкой, судя по всему, подразумеваются наркотики, которые, по слухам, массово употребляют военнослужащие ВСУ для борьбы со стрессом и страхом.

Параллели с Первой мировой

Конфликт на Украине неоднократно сравнивали с войной 1914–1918 годов. Тогда армии вели позиционные бои в окопах, фронт растягивался на сотни километров и годами практически не двигался. Технологии того времени позволяли эффективно обороняться, но затрудняли прорывы. Ситуация изменилась лишь с появлением первых танков, которые дали солдатам возможность штурмовать укрепления противника. Вторая мировая уже отличалась стремительными наступлениями и масштабными танковыми сражениями.

Сегодня господство дронов в воздухе и мощь артиллерии снова превратили линию фронта в зону позиционных боёв. Любая открытая местность становится смертельной ловушкой. Впрочем, Вооружённые силы России не стоят на месте: вместо масштабных ударов по всей линии фронта используется тактика малых групп, которые просачиваются в тыл противника, накапливают силы и атакуют изнутри.

Ещё одна параллель с эпохой Первой мировой — применение химического оружия. Тогда впервые начали использовать боевые отравляющие вещества, что привело к изобретению противогазов. После войны страны договорились запретить химическое оружие. ФСБ сообщала, что украинская армия применяет запрещённые конвенцией ООН отравляющие вещества, пользуясь поддержкой западных стран, которые не станут вводить против Киева санкции.

Наконец, как и во времена столкновения Антанты с Тройственным союзом, СВО стала ареной глобальных геополитических интересов с широким вовлечением западных государств. Но если раньше Британия, Франция и Россия сражались на одной стороне, теперь они оказались по разные стороны баррикад, а участие Запада приобрело прокси-характер.