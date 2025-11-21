Врожденные преступники без эмпатии: психиатр поставил диагноз убийцам Яны Легкодимовой

Врач-психиатр Василий Шуров рассказал журналистам aif.ru о состоянии, в котором находились убийцы молодой девушки Яны Легкодимовой.

По данным следствия, осенью прошлого года Яна вышла из дома в казахстанском Атырау и пропала. Вернувшись через несколько дней, её мать Галина обратилась в полицию и параллельно начала собственные поиски. В личном дневнике дочери она обнаружила запись о некоем «Р.»: девушка описывала, как выходит к нему, садится в машину и они разговаривают. Через подруг Яны Галина вышла на 24‑летнего Ризуана, который, поняв, что говорит с матерью пропавшей, начал заметно заикаться. Спустя несколько дней полиция задержала его и друга Алтынбека.

Следствие установило, что молодые люди задушили Яну в машине, а тело сбросили в реку Урал. После убийства они отправились в бар «отмечать» случившееся. Позже всплыла их переписка: в сообщениях молодые люди обсуждали детали расправы, а Ризуан предлагал другу деньги за помощь. То есть преступление не было спонтанным — его готовили, взвешивали и обсуждали, что, по оценке психиатра, укладывается в картину тяжёлого личностного дефекта.

Ризуан и Яна познакомились во время учёбы. Сначала они общались как друзья, затем стали встречаться. Через несколько месяцев девушка узнала, что у Ризуана есть ещё одна девушка, на которой он собирался жениться. Яна грозилась раскрыть правду об их отношениях, и тогда, по версии следствия, молодой человек решил «избавиться» от неё. Мать погибшей полагает, что дочь могла быть беременна, что, возможно, усиливало его страх разоблачения.

17 ноября 2025 года суд приговорил Ризуана и Алтынбека к пожизненному лишению свободы.

Психиатр Василий Шуров, комментируя эту историю, подчёркивает, что такие люди рано или поздно всё равно оказываются за решёткой. Он квалифицирует их состояние как антисоциальное расстройство личности: это, «врожденные преступники, которые не испытывают угрызений совести, не имеют эмпатии, ставят себя выше моральных норм». Эксперт называет их «моральными уродами» и добавляет, что такие, как правило, либо погибают, либо «по тюрьмам сидят», потому что принципиально не считают нужным жить по правилам общества.