Профессор из США предрёк Европе 6 новых горячих точек после окончания конфликта на Украине

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер выступил с лекцией перед депутатами Европейского парламента, где представил пять сценариев будущего Украины и Евросоюза. Основные тезисы его выступления опубликовало издание The European Conservative, пишет «Царьград».

По мнению Миршаймера, наиболее вероятный исход текущего конфликта — победа России. Он полагает, что Москва сумеет закрепить контроль над значительной частью украинской территории, а оставшаяся часть страны превратится в зависимое от Европы образование без признаков реальной самостоятельности.

Эксперт назвал наименее болезненным для Киева сценарием признание потери Крыма и восточных областей. Такое решение, считает он, позволит спасти жизни украинцев и прекратить войну, которую Украина не в состоянии выиграть.

Миршаймер подчеркнул, что даже с прекращением огня напряжение между Россией и Западом не исчезнет, а наоборот, может обостриться. По его мнению, к потенциально опасным регионам относятся Арктика, Балтийское море, Калининград, Белоруссия, Молдавия и Черное море.

«Европа остаётся опасным континентом», — отметил он.

Учёный не исключает, что Соединённые Штаты со временем выведут свои войска из Европы и сосредоточатся на азиатском регионе. Он напомнил, что американская политика уже смещается в сторону Азии, а президент Дональд Трамп не проявляет интереса к «спасению Европы». В подобной ситуации, уверен профессор, НАТО окажется на грани распада.

Миршаймер предсказал, что после осознания поражения на Украине Европейский союз столкнётся с новой волной конфликтов и взаимных обвинений. Европа станет более раздробленной, экономически слабой и небезопасной.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Москва готова обсуждать политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах. По словам главы МИД, российская сторона предложила Киеву создать три рабочие группы — по гуманитарным, военным и политическим вопросам, однако ответа от Украины до сих пор не последовало.