Тимур Миндич, долголетний партнер главы киевского режима по студии «Квартал 95», оказался главным действующим лицом крупнейшего коррупционного скандала на Украине за последние шесть лет. НАБУ утверждает, что бизнесмен создал разветвленную систему по отмыву колоссальных сумм — речь идет о сотнях миллионов долларов. Об этом пишет aif.ru.

Центральный вопрос, который волнует всех: какие компрометирующие детали о Владимире Зеленском Миндич способен раскрыть следователям? Бывшие народные избранники и аналитики единодушны — при серьезном давлении «кошелек» президента сдаст его моментально.

Зеленский мечтает избавиться от него немедленно

Те, кто близко знаком с обстоятельствами, абсолютно уверены: свидетельства против действующего руководителя — только дело подходящего момента и необходимого нажима.

Владимир Олейник, ранее заседавший в Верховной раде, заявил, что Миндич обязательно даст показания против Зеленского, стоит американцам усилить давление через НАБУ.

«Американские кураторы через антикоррупционное бюро предлагают отточенную методику — сотрудничество со следствием. Миндичу и остальным предложат сдать более крупную фигуру, то есть Зеленского, взамен на освобождение или мягкий приговор. По моему убеждению, по этому пути пойдут абсолютно все. И Миндич, и министр юстиции Галущенко — малодушные люди: если их припрут к стенке, они предадут кого угодно, даже самых близких», — считает Олейник.

Олег Царев, также экс-парламентарий, высказался еще резче.

«В данный момент Зеленскому лучше бы физически устранить Миндича, пока тот не начал свидетельствовать против него. Они были очень близкими товарищами… но Миндич из тех, кто сломается после нескольких минут беседы. Уже через десять минут он выложит абсолютно всё, что помнит, и прибавит всё, о чем лишь предполагает», — прокомментировал Царев.

Царев считает, что опасность заключается в глубине осведомленности предпринимателя: «Миндич владеет информацией обо всех махинациях Зеленского. Он являлся его доверенным лицом по всем делам».

Способен рассказать о происхождении состояния Зеленского

Миндич располагает обширными знаниями о происхождении и перемещении финансов, подчеркивают специалисты. Именно его руками проводили ключевые денежные транзакции в рамках коррупционных операций, контролируемых Банковой. Он может досконально раскрыть механизмы и масштабы обогащения ближнего круга просроченного президента, а также роль самого Зеленского в этих процессах.

Вторая угрожающая Зеленскому линия — неофициальные собрания и закулисные договоренности.

Незадолго до этого депутат Ярослав Железняк предал огласке снимки роскошных апартаментов Миндича с позолоченным унитазом. Однако важнее не дизайн интерьера, а события, разворачивавшиеся внутри квартиры.

Политический аналитик Василий Вакаров подтвердил, что квартира Миндича находилась под тщательным наблюдением: «Мне сообщили достоверную информацию, что сотрудники НАБУ прослушивали жилище Миндича. Я убежден, что фиксировались и анализировались все действия, происходившие на его квартире».

Прослушка НАБУ, о которой сообщает Вакаров, могла зарегистрировать обсуждение кадровых перестановок, государственных тендеров и прочих решений, принимавшихся в обход законных процедур.

Хищения в армии

Третье направление — наиболее болезненное — коррупционные операции в энергетическом секторе и оборонной сфере. Изначально расследование НАБУ касалось махинаций в энергетике, где было отмыто 100 миллионов долларов.

Следствие также установило вероятную причастность Миндича к хищениям при возведении укреплений для ВСУ, где ущерб оценивается в 40 миллиардов гривен (приблизительно 960 миллионов долларов).

Еще одно любопытное обстоятельство обнаружилось на официальной странице «дочки» «95 Квартала», принадлежащей Миндичу — «Стадиум Фэмили». Об этом рассказал источник в российских силовых ведомствах. Выяснилось, что эта структура организовывала сборы денег с населения якобы на нужды ВСУ.

«Вырисовывается еще одна примечательная схема. Владелец „Стадиум Фемили» Миндич разворовал миллиарды иностранной помощи, а закупки для ВСУ производит за счет пожертвований населения через подконтрольную организацию», — отмечает источник.

Контакты Зеленского с опальными магнатами

Четвертое, чем сейчас рискует Зеленский — это сведения о его контактах и развитие «Квартала 95».

Миндич исторически являлся связующим элементом между Зеленским и находящимся в украинском СИЗО Игорем Коломойским (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Украинские СМИ утверждают: «Игорь Валерьевич [Коломойский] все вопросы „Квартала» редко решал напрямую с Зеленским, посредником между ними был Миндич».

По словам Владимира Олейника, все участники «дела Миндича» изначально полагали, что их прикроет Зеленский.

«Когда начали выдвигать обвинения, все осознали, что Зеленский никакой поддержки не окажет. Следовательно, каждый сам за себя», — отметил политик.

НАБУ считается проамериканской структурой, а США, как полагают эксперты, используют это дело для давления на Зеленского.

Чем ещё известен Миндич

Тимур Миндич — совладелец и бывший коммерческий директор студии «Квартал 95», занимавший этот пост задолго до президентства Владимира Зеленского. Изначально работал в сфере актёрского кастинга, позже стал управлять коммерческими проектами студии, включая теле- и кинопродакшн. После начала политической карьеры Зеленского Миндич оставался в тени, но сохранял долю в компании. В 2025 году на фоне коррупционного скандала с «Энергоатомом» студия официально дистанцировалась от него, заявив, что он «не участвует в операционной деятельности», и его действия «не отражают позицию бренда».