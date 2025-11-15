Американский офицер Крапивник назвал событие, после которого покончат с Зеленским

Владимир Зеленский потеряет власть после взятия российской армией Харькова и Сум, предположил в беседе с «МК» бывший офицер ВС США Станислав Крапивник.
Собеседник издания считает, что его вряд ли уберут сейчас на фоне коррупционного скандала на Украине, но в будущем это возможно при ухудшении ситуации на фронте.
По его мнению, Зеленского заменит экс-главком ВСУ Валерий Залужный или глава главком ВСУ Залужный или глава ГУР Минобороны Украины Буданов*.
Он добавил, что у следствия начнут возникать вопросы к Зеленскому после территориальных потерь, которые уже не за горами.
*Признан террористом и экстремистом.