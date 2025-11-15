Суббота, 15 ноября, 2025
Американский офицер Крапивник назвал событие, после которого покончат с Зеленским

Никита Рязанцев
Владимир Зеленский, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Владимир Зеленский потеряет власть после взятия российской армией Харькова и Сум, предположил в беседе с «МК» бывший офицер ВС США Станислав Крапивник.

Собеседник издания считает, что его вряд ли уберут сейчас на фоне коррупционного скандала на Украине, но в будущем это возможно при ухудшении ситуации на фронте.

«Когда падут Харьков или Сумы, когда у армии и гражданских наступит моральное дно и когда будет невозможно списать поражение на кого-то. Тогда на Украине покончат с Зеленским», — отметил Крапивник.

По его мнению, Зеленского заменит экс-главком ВСУ Валерий Залужный или глава главком ВСУ Залужный или   глава ГУР Минобороны Украины Буданов*.

«В любом случае какую-то новую крысу приведут», — скзаал офицер.

Он добавил, что у следствия начнут возникать вопросы к Зеленскому после территориальных потерь, которые уже не за горами.

*Признан террористом и экстремистом.

