Рязанцев предупредили о густом тумане утром 31 мая

Алексей Самохин
Синоптики предупредили жителей Рязанской области о неблагоприятных погодных условиях. Утром 31 мая местами по региону прогнозируется туман. Видимость в отдельных районах может снизиться до 200–500 метров.

Жителям рекомендуют соблюдать меры предосторожности. Не следует находиться рядом с рекламными щитами, линиями электропередачи, деревьями и под крышами зданий. При возможности стоит сократить время пребывания на улице.

Спасатели советуют заранее подготовить электрический фонарь на случай перебоев с электроснабжением в вечерние часы. Для освещения нельзя использовать открытый огонь, поскольку это может привести к возгоранию.

Если требуется помощь пожарных или спасателей, необходимо звонить по номеру 01, с мобильного телефона — 101. Единый номер экстренных служб — 112.

Телефон доверия Главного управления МЧС России по Рязанской области: 8 (4912) 20-24-90.

