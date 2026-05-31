ГВ «Север» заявила о продвижении в Сумской области и районе Волчанска

Алексей Самохин
Группировка войск «Север» 30 мая продолжила выполнение задач по созданию полосы безопасности в Сумской и Харьковской областях. Об этом сообщил телеграм-канал «Северный ветер».

В сводке также отмечается, что в Черниговской области для оборудования позиций привлекают военнослужащих 138-й радиотехнической бригады ВВС Украины. Часть украинских военных связывает такие решения с проблемами при строительстве оборонительных сооружений.

На Сумском направлении российские подразделения продолжили продвижение вглубь региона. Удары наносились по скоплениям личного состава и техники в районах Коренька, Ворожбы, Радьковки, Малой Рыбицы, Конотопа, Кролевца, Глухова, Шостки, Краснополья и поселка Хотень.

В Шосткинском районе существенных изменений не зафиксировано. Артиллерия и операторы беспилотников работали по ранее обнаруженным целям.

Согласно данным канала, в район Уланово украинское командование перебросило подразделения 253-го отдельного штурмового полка.

В Сумском районе штурмовые группы продвинулись на 12 участках на расстояние до 600 метров. Стрелковые бои продолжаются в районе Иволжанского, Писаревки и соседних населенных пунктов.

В Краснопольском районе столкновения идут между селами Лесное и Таратутино.

Обстановка в Харьковской области

На Харьковском направлении подразделения группировки «Север» продолжают расширять зону безопасности. Удары наносились по позициям противника в районах Тимофеевки, Веселого, Митрофановки, Избицкого, Рубежного, Александровки, Богодухова, Малиновки и Великого Бурлука.

В районах Гранова и Ветеринарного заметных изменений не произошло. Российские военные применяли артиллерию и беспилотники по выявленным целям.

На Липцовском направлении активных действий со стороны ВСУ, как сообщается, не отмечено.

Наиболее активные боевые действия продолжались на Волчанском направлении. По данным канала, штурмовые подразделения продвинулись на восьми участках до 700 метров. Бои идут в районе Охримовки и в лесных массивах Волчанского района.

Подразделения РХБЗ применили тяжелые огнеметные системы по позициям 72-й отдельной механизированной бригады в районе Терновой и 127-й отдельной бригады территориальной обороны возле Избицкого.

На Великобурлукском направлении существенных изменений не произошло. Военнослужащие закрепляются на ранее занятых рубежах. Также сообщается об ударе ТОС по опорному пункту 3-й отдельной механизированной бригады в районе Николаевки.

По данным сводки, за сутки потери украинской стороны превысили 190 человек. Более 140 из них пришлись на Сумскую область, еще свыше 50 — на Харьковскую.

Кроме того, в Сумской области, по информации канала, уничтожены гаубица М-101 американского производства, два миномета, 12 пикапов, две инженерные машины, два квадроцикла, 31 пусковая установка БПЛА, семь беспилотников самолетного типа, 19 дронов «Баба Яга» и два наземных роботизированных комплекса.

В Харьковской области, как сообщается, уничтожены бронеавтомобиль «Козак», три миномета, станции радиоэлектронной борьбы «Бетон» и «Квертус», девять пикапов, багги, два квадроцикла, 14 пусковых установок БПЛА, 12 беспилотников самолетного типа, 22 дрона «Баба Яга» и четыре наземных роботизированных комплекса.

