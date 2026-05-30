Медведев обвинил Европу в теракте и показал напуганных лидеров в ИИ-видео

Дмитрий Медведев опубликовал на своём официальном канале видеообращение к европейцам. Поводом стал теракт в Старобельске. Ответственность за произошедшее Медведев возложил на европейские страны.

Ролик создан с использованием искусственного интеллекта. В кадре появляется отечественное стратегическое вооружение, а лица европейских политиков показаны испуганными — они сгенерированы нейросетью.

Послание Медведева сопровождается фразой «Это пока цветочки», недвусмысленно намекающей на возможность дальнейшей эскалации.