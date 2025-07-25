NEWS.ru: родители учеников жаловались на малолетнего мигранта-насильника под Калугой

На одного из малолетних таджикских мигрантов, надругавшихся над четырехлетней девочкой в деревне Кривское Калужской области, неоднократно жаловались родители его одноклассников, пишет NEWS.ru.

Местные жители не раз обращались в школу и отдел образования из-за агрессивного поведения одного из мальчиков, замешанных в резонансном случае в деревне Кривское Калужской области. Родители школьников подписали коллективное заявление, но, по их словам, реакции не последовало.

Жительница деревни Людмила рассказала журналистам, что один из несовершеннолетних мигрантов, причастных к громкому инциденту с четырехлетней девочкой, вел себя вызывающе задолго до происшествия. По её словам, школьник срывал занятия, дрался с другими детьми, нарушал дисциплину на уроках. В ноябре 2024 года в администрацию школы обратилась мама одного из учеников, но, по словам местных жителей, ответ был формальным: «Работа проведена».

— Он постоянно мешал учебному процессу: пел, танцевал, устраивал драки, — рассказала Людмила. — В итоге мы, родители, поехали в отдел образования Боровского района. Там нам объяснили, как оформить коллективное обращение. Под заявлением подписался 21 родитель.

О втором участнике происшествия, по её словам, информации почти не было — неизвестно, учился ли он вообще в школе.

Местная жительница Ирина также рассказала, что один из подростков вел себя агрессивно и запугивал других детей. Она утверждает, что еще до инцидента родители опасались за безопасность своих детей.

— Он говорил другим детям, что «изнасилует всех русских женщин», однажды в школе затащил девочку в туалет, — заявила Ирина. — Его позже отчислили, но никто не стал сообщать об этом в органы опеки. Мы думали, что семья уехала, но оказалось — они остались.

По словам местных жителей, преступление произошло возле детской площадки — в бельевой сушилке, где часто играли дети. Предположительно, девочка была туда заманена и оглушена. Её отец обнаружил ребенка уже в слезах.

Ход разбирательства взят на контроль правоохранительными органами.