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NEWS.ru: родители учеников жаловались на малолетнего мигранта-насильника под Калугой

Алексей Самохин
Изображение от rawpixel.com на Freepik

На одного из малолетних таджикских мигрантов, надругавшихся над четырехлетней девочкой в деревне Кривское Калужской области, неоднократно жаловались родители его одноклассников, пишет NEWS.ru.

Местные жители не раз обращались в школу и отдел образования из-за агрессивного поведения одного из мальчиков, замешанных в резонансном случае в деревне Кривское Калужской области. Родители школьников подписали коллективное заявление, но, по их словам, реакции не последовало.

Жительница деревни Людмила рассказала журналистам, что один из несовершеннолетних мигрантов, причастных к громкому инциденту с четырехлетней девочкой, вел себя вызывающе задолго до происшествия. По её словам, школьник срывал занятия, дрался с другими детьми, нарушал дисциплину на уроках. В ноябре 2024 года в администрацию школы обратилась мама одного из учеников, но, по словам местных жителей, ответ был формальным: «Работа проведена».

— Он постоянно мешал учебному процессу: пел, танцевал, устраивал драки, — рассказала Людмила. — В итоге мы, родители, поехали в отдел образования Боровского района. Там нам объяснили, как оформить коллективное обращение. Под заявлением подписался 21 родитель.

О втором участнике происшествия, по её словам, информации почти не было — неизвестно, учился ли он вообще в школе.

Местная жительница Ирина также рассказала, что один из подростков вел себя агрессивно и запугивал других детей. Она утверждает, что еще до инцидента родители опасались за безопасность своих детей.

— Он говорил другим детям, что «изнасилует всех русских женщин», однажды в школе затащил девочку в туалет, — заявила Ирина. — Его позже отчислили, но никто не стал сообщать об этом в органы опеки. Мы думали, что семья уехала, но оказалось — они остались.

По словам местных жителей, преступление произошло возле детской площадки — в бельевой сушилке, где часто играли дети. Предположительно, девочка была туда заманена и оглушена. Её отец обнаружил ребенка уже в слезах.

Ход разбирательства взят на контроль правоохранительными органами. 

— Правоохранительные органы доложили о вопиющем случае. Малолетние 9 и 11 лет, дети граждан Таджикистана, которые, как выяснилось, находились на территории региона с нарушением установленного порядка пребывания, совершили действия сексуального характера в отношении малолетней жительницы Боровского района. Малолетние преступники помещены в центр содержания несовершеннолетних, их родители задержаны. Ведется следствие. Уверен в том, что правоохранители проявят максимальную возможную жесткость, — написал о вопиющем случае в регионе губернатор Калужской области Владислав Шапша. 

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