NEWS.ru: Народный артист России Иван Краско доставлен в реанимацию и нуждается в постоянном уходе

94-летний народный артист России Иван Краско был госпитализирован со своей дачи в посёлке Грузино под Санкт-Петербургом и в настоящее время находится в реанимации. Его состояние врачи оценивают как тяжёлое, но стабильное. Об этом NEWS.ru сообщил бывший арт-директор актёра Вячеслав Смородинов.

По его словам, друзья и близкие Краско ранее пытались устроить артиста в Дом ветеранов сцены, так как родственники не могут обеспечить ему круглосуточный уход. Однако во всех учреждениях им отказали — в том числе из-за отсутствия необходимой квалифицированной сиделки.

«Мы обзвонили множество Домов ветеранов сцены, но везде получили отказ. Нашему дяде Ване нужна сиделка с медицинским образованием. Недавно мы вместе с Юрием Александровичем Кузнецовым навещали его. Ребята, он в тяжёлом состоянии. Смотреть было больно… Но чувство юмора у него осталось — нашёл силы пошутить. Держится как может», — рассказал Смородинов.

Он отметил, что вынужден обратиться к общественности и СМИ с просьбой о помощи, чтобы привлечь внимание к сложной ситуации, в которой оказался артист.

«Прошу всех неравнодушных, СМИ, портал NEWS.ru: помогите! Ивану Ивановичу нужен постоянный уход в специализированном учреждении. Но, чтобы попасть в Дом ветеранов сцены, нужно оставить недвижимость, которой у него нет. Я надеюсь, что найдётся место в каком-либо учреждении по уходу за пожилыми людьми, где нашему народному артисту обеспечат достойные условия и медицинскую помощь», — добавил он.