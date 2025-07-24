NEWS.ru: Михаил Ефремов готовится к свадьбе со ждавшей его из колонии любовницей

По информации NEWS.ru, актёр Михаил Ефремов после освобождения из колонии начал жить с 41-летней актрисой Дарьей Белоусовой. Пара, по словам источника из театра «Современник», готовится узаконить отношения.

«Если он живёт с ней и собирается жениться — значит, с женой он развёлся или собирается это сделать. У них с Кругликовой давно были проблемы. Белоусова тоже знала, на что шла — это была связь с женатым мужчиной», — рассказал собеседник издания.

Ранее стало известно, что Ефремов и Софья Кругликова разошлись после 23 лет брака. Источник утверждает, что в последние годы в семье были постоянные конфликты, особенно после слухов о визитах Белоусовой к актёру в колонию. Хотя официального заявления о разводе пока не поступало, близкие к семье уверяют: «Это вопрос времени».

Напомним, Михаил Ефремов попал в колонию за смертельное ДТП. Он сел за руль пьяным и врезался в автомобиль, которым управлял рязанец Сергей Захаров.