Невролог Люкманов рассказал, при каких болях не нужно пить обезболивающие

Если человек испытывает болевые ощущения впервые, не знает, с чем они связаны, лучше отказаться от приёма обезболивающих. Об этом URA.RU рассказал врач-невролог, реабилитолог, кандидат медицинских наук Роман Люкманов.

Люкманов не советует принимать обезболивающие при болях в животе неясного происхождения, болях, связанных с тяжёлым заболеванием. Такие симптомы — повод немедленно обратиться к специалисту.

По словам невролога, за болью может скрываться серьёзное заболевание. Любой случай требует индивидуального подхода.

— Боль, это всего лишь симптом какого-либо заболевания. Основная терапия должна быть направлена на само заболевание, — предупреждает медик.

Правильное обезболивающее может назначить специалист, учитывающий различные факторы.

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