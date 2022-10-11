Невролог Люкманов рассказал, при каких болях не нужно пить обезболивающие

Если человек испытывает болевые ощущения впервые, не знает, с чем они связаны, лучше отказаться от приёма обезболивающих. Об этом URA.RU рассказал врач-невролог, реабилитолог, кандидат медицинских наук Роман Люкманов.
Люкманов не советует принимать обезболивающие при болях в животе неясного происхождения, болях, связанных с тяжёлым заболеванием. Такие симптомы — повод немедленно обратиться к специалисту.
По словам невролога, за болью может скрываться серьёзное заболевание. Любой случай требует индивидуального подхода.
Правильное обезболивающее может назначить специалист, учитывающий различные факторы.
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