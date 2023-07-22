Суббота, 22 июля, 2023
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Невероятный успех ждёт два знака зодиака с 23 июля по 23 августа

7info7

23 июля начинается сезон Льва, продлится он до 23 августа. В этот период двум знакам зодиака будут всецело сопутствовать.

Как пишет издание marieclaire, в этот период жизненная энергия Овнов будет на высоте. Представителям этого знака получится раскрыть свой потенциал на максимум и в работе, и в отношениях.

Смогут показать себя во всей красе с 23 июля по 23 августа Стрельцы. Спонтанные решения и уверенность в своих силах приведут их к долгожданной самореализации.

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