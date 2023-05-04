Наступивший май уже готовит невероятные виражи судьбы для представителей одного знака зодиака. Такого в их жизни не было 12 лет, убеждает астролог Юлия Лифанова в своём материале для издания wday.

Речь идёт о Тельцах. По словам Лифановой, самое время пристегнуть ремни и приготовиться — май будет щедро дарить им подарки, которые Тельцы, несомненно, заслужили. 5 мая их ожидает «разбор полётов» в отношениях со второй половинкой. Появится возможность отпустить из своей жизни человека, с которым Тельцов объединяла кармическая связь.

Разворот Меркурия 15 мая прояснит ситуацию по приёму на работу и оформлению каких-то важных документов. А затем начинается время потрясающих сюрпризов. Будет расти не только самооценка Тельцов, но и их социальный статус (всё дело в транзите Юпитера в знак Тельца).

— Может случиться серьёзное назначение, либо вы получите какие-то важные международные документы. Подобный триумф мог уже приходить в вашу жизнь 12 лет назад — вспоминайте, что было в вашей жизни в 2011 году, — пишет астролог.

Тельцам, которые задумывались о беременности, стоит обратить на возможности, которые даёт наступающий период. Их организм готов к деторождению, и его энергетика улучшается.

— Что касается Новолуния 19 мая, то этот день ещё больше привнесет в вашу жизнь дуновение ветра перемен — вы просто примете решение начать многое с чистого листа. Например, можете сменить имидж, звание, либо решите заниматься своим телом, — сообщила Юлия Лифанова.