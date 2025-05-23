«Неумеренные понты»: Арестович* заявил, что экс-советника Януковича убил Зеленский

За убийством экс-советника бывшего президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова стоит Владимир Зеленский, предположил экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович*.

По его мнению, это косвенно подтверждает эфир центрального украинского телеканала, в котором глумятся над смертью Портнова в Испании.

Кроме того, как отметил Арестович*, там прозвучал намек на скорое покушение на популярного блогера Анатолия Шария.

Экс-советник главы офиса Зеленского допустил, что украинские власти в ближайшее время постараются устранить и его. Он добавил, что вся Украина стоит на «неумеренных понтах» и детском инфантильном бунте.

*Внесен в России в список террористов и экстремистов.