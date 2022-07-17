Неудачи в финансах и жаркий секс: какие знаки попадут под влияние Венеры с 18 июля по 11 августа?

18 июля планета любви, женственности и страсти Венера переходит в знак Рака. Из всего зодиакального круга он считается самым семейным. Продлится этот союз до 11 августа. Что он несёт людям? Какие знаки зодиака попадут под его влияние?

С одной стороны Венера – ревностная хранительница домашнего очага, но с другой – пылкая любовница, которая может поставить личные чувства выше идеалов семьи. Так как планета пройдёт в транзите со знаком Рака, выбор будет сделан в пользу первого. В это время люди станут идеализировать отношения, прощать родным и близким их ошибки. Есть шанс восстановить утраченные ранее дружеские и любовные связи, найти общий язык с родителями и детьми. Вероятно, многие из нас станут сентиментальными и чувствительными, как никогда понадобится поддержка.

Под сильное влияние Венеры попадут сразу три знака зодиака с 18 июля по 11 августа. Свою подозрительность в этот период растеряют Скорпионы. Они вдруг начнут доверять всем без исключения людям, даже первым встречным. На фоне такого поведения не исключены проблемы с финансами. Не поддавайтесь обману и не надевайте розовые очки.

Ленивы и обидчивы станут Львы. Нежелание представителей этого знака что-либо делать достигнет максимума. Всё дойдёт до того, что будет лень даже вставать на работу. Астрологи советуют Львам побороть свои желания и смело идти к поставленной цели. Тогда удастся избежать неудач в финансах. Кстати, союз Венеры и Рака поможет Львам вернуть перчинку в их интимную жизнь. Если найти правильный подход к партнёру, избавиться от ревности, подозрительности и обидчивости, можно рассчитывать на страсть в отношениях.

На Козерогов Венера и Рак повлияют несколько иначе. Они ощутят прилив сил, радости, неуёмное желание работать. Но растрачивать свою энергию на всякую ерунду не стоит. Выберите для себя самые нужные и любимые сферы и постарайтесь по максимуму реализоваться в них.