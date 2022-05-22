Нетрезвый мужчина открыл стрельбу в московском ЖК

В московском ЖК «Спутник» нетрезвый мужчина открыл стрельбу по людям. Момент ЧП попал на камеры видеонаблюдения, запись публикует РЕН ТВ.

Инцидент случился вечером 21 мая в Строгино. Друг пострадавшего, которого отвезли в больницу, рассказал журналистам, что конфликт начался в магазине, около которого гуляла компания из пяти человек. Две девушки зашли купить воды, в торговом зале к одной из подруг начал приставать пьяный мужчина.

Девушка пожаловалась своему молодому человеку, тот потребовал от хулигана извиниться. В ответ мужчина попытался выстрелить из пистолета у магазина, но пистолет дважды дал осечку.

После этого молодой человек пошел в машину за битой, чтобы выбить из рук дебошира оружие. Уже в подъезде мужчина, пытавшийся уехать на лифте, четыре раза выстрелил в парня, который хотел его остановить, один в охранника. Три пули попали молодому человеку в плечо и ногу.

Очевидец считает, что пистолет был либо самодельным, либо травматическим.

Стрелка ищут, в деле разбирается полиция.