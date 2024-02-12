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Нетрезвая женщина устроила ДТП с тремя погибшими на Сахалине

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Фото: t.me/ugibdd65

На Сахалине в результате ДТП, устроенного нетрезвой женщиной, погибли три человека, сообщает телеграм-канал региональной Госавтоинспекции.

Авария случилась в Тымовском районе 12 февраля.

38-летняя женщина-водитель автомобиля Toyota Mark II в состоянии алкогольного опьянения, двигалась в южном направлении по автодороге «Южно-Сахалинск — Оха». На 514-м километре она потеряла управление, выехала на встречку, произошло столкновение с Toyota Chaser.

На месте аварии погибли два пассажира Toyota Mark II и пассажирка Toyota Chaser. Водителя и 7-летнюю пассажирку Toyota Chaser госпитализировали.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.

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