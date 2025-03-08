«Нет носа и глаз»: вдова бойца СВО добилась вскрытия цинкового гроба с телом мужа

Жительница Киришей Ленобласти Ольга Лебедева добилась вскрытия цинкового гроба с телом мужа, погибшего на спецоперации, пишет издание 47News.

В медицинском свидетельстве о смерти указано, что военнослужащий погиб по причине острой ишемической болезни сердца, что смутило женщину. По ее словам, ранее у супруга не было проблем с сердцем. Решения о вскрытии она добивалась два месяца.

«Когда открыли, вижу — все лицо у него будто кислотой обожжено, розового цвета, нет глаз, носа, рта, два отверстия в животе, похожие на пулевые раны, нет правой кисти и правой стопы, тело изуродовано», — рассказала Лебедева.

Теперь она добивается повторной судебно-медицинской экспертизы тела своего 41-летнего мужа. В извещении из военкомата указано, что рядовой умер 21 января в поселке Мироновский в ДНР.

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Лебедева уточнила, что пока не получала выплат, для этого следует похоронить погибшего военнослужащего. Во время разбирательства его тело находится в морге.

Вдова добавила, что ей важны не деньги, а справедливость в установлении обстоятельств смерти супруга. На днях она вернулась из Москвы, где подавала заявления в приемные главы СК Александра Бастрыкина и Главной военной прокуратуры.