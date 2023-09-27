Несовершеннолетний житель Твери найден

В Твери найден разыскиваемый несовершеннолетний молодой человек, сообщила вечером 27 сентября пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Парень 2007 года рождения 23 сентября покинул место своего жительства и до настоящего времени данные о его местонахождении отсутствовали.

В соответствии с поступившим сообщением следователем СКР и сотрудниками МВД в составе следственно-оперативной группы был осуществлен выезд по месту последнего нахождения подростка.

В ходе проведения поисковых мероприятий несовершеннолетний найден сотрудниками полиции и будет сопровожден к следователю следственного отдела следственного управления Следственного комитета для установления всех обстоятельств безвестного отсутствия.