Нескучная наука, много музыки и плетение корзин! Афиша мероприятий Рязани на выходные 9-10 ноября 

Так же, как погода в регионе была переменчива на этой неделе, разнообразны и перспективы досуга на предстоящих выходных! На сей раз рязанцев ждут не только мероприятия, ориентированные на изящные искусства, но и масштабное событие научное! Рассказываем, куда можно отправиться как одному, так и с компанией или семьёй.

9 ноября, суббота

«Синяя птица» (6+), Рязанская филармония – концертная программа Рязанского губернаторского симфонического оркестра и заслуженной артистки России Анны Большовой, в которой прозвучит музыка французских композиторов М. Равеля, Г. Форе, С. Франка, Ф. Пуленка, А. Онеггера, О. Мессиана, а также И.С. Баха и П. Чайковского. Начало в 13:00, билеты можно приобрести на сайте филармонии, в том числе и по Пушкинской карте.

Мастер-класс по плетению корзин (6+), Рязанская ВДНХ – «Резиденция традиций», павильон «Облпотребсоюз» приглашает к участию в бесплатном мастер-классе по плетению корзинки от Александра Пересыпкина, начало в 16:00. Эксперт расскажет о сложностях ремесла и покажет саму технологию изготовления, но спешите, количество мест ограничено! Форма для записи: https://forms.gle/7e5sUXZRHZJpZJf79

Номер «Резиденция традиций» для связи – +7 (915) 590-25-87.

10 ноября, воскресенье

Последний день недели стартует, прямо как когда-то Восток-1!

«Научный-нескучный» (7+), Библиотека им. Горького – всех желающих в этот день ждут в Гербовом зале библиотеки интерактивные площадки, посвященные науке, роботам и техническому творчеству! Среди активностей: мастер-класс, химические опыты, развлекательная игра, демонстрация изобретений участников клуба технического творчества «КПД РГРТУ», гонка на радиоуправляемых машинках, шахматы и не только! Начало – 10:30. Подробная информация по телефону: 93-55-55.

Открытие выставки «Кустодиевские мотивы» (6+), Арт-пространство «Город» – экспозицию из завораживающих пейзажей будут составлять работы учащихся Детской художественной школы №1, созданные по мотивам произведений художника Бориса Кустодиева. Отражение в них нашли красота и магия русской зимы. Выставка продолжит работу до конца декабря, вход свободный, открытие состоится в 13:00.

«Щелкунчик» (0+), Муниципальный культурный центр – Московский Театр «Корона Русского Балета» приехал в Рязань, чтобы представить всем известную рождественскую сказку – балет. Музыка Чайковского, загадочность сюжета, потрясающая хореография, роскошные декорации и костюмы однозначно поразят зрителей. Билеты можно приобрести на сайте МКЦ.