Несколько жилых домов строится в Рязани

Госстройнадзор Рязанской области на странице ВКонтакте рассказал о ходе строительства нескольких жилых домов в Рязани. Специалисты ведомства ведут контроль за строителями.

Продолжается строительство «ЖК «Атмосфера» макроквартала «Свобода» от ГК «Единство». Застройщиком выполняются работы по монтажу несущего монолитного каркаса здания, а также работы по возведению ограждающих конструкций и перегородок на 1 и 2 секции.

В микрорайоне Семчино от СЗ «Северная Компания» растёт вверх корпус 9 жилого комплекса «Юный». На данный момент проводятся работы по возведению стен, установке оконных блоков и монтажу наружных и внутренних сетей.

Также активно прокладываются дороги, проезды, ведется подготовка площадок для благоустройства.

Ведется строительство многоквартирного жилого дома № 9а в селе Дядьково. Специалисты проводят проверку земляных работ, свайных работ, армирования фундаментных плит.

На текущем этапе строительства завершены основные земляные работы, выполнена забивка свай. Особое внимание уделяется армированию фундаментных плит, чтобы обеспечить устойчивость здания к различным нагрузкам.