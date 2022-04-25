Несколько улиц Рязани останутся без холодной воды 26 апреля

Сайт администрации Рязани сообщил адреса отключения холодной воды 26 апреля.

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Причина отключений — ремонтные работы на водопроводе, которые проведут сотрудники МП «Водоканал города Рязани».

С 9 до 17 часов без воды останутся дома № 5 корпус 1, 7 корпус 1 по улице Высоковольтной; дома № 6, 19, 21 в Троллейбусном переулке; дома № 6, 10 на улице Черновицкой.

До 13 часов воду отключат по следующим адресам: улица Дружная, дом № 2/14; улица Качевская, дома № 16/1, 18, 18А, 20, 22, 24/2, 26/1; улица Поселкова, 3.

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С 13 до 17 часов воду не будет на улице Качевской, дома № 34 корпус 1, 34 корпус 3, 34 корпус 4, 34 корпус 5, 36 корпус 1, 34 корпус 4 стр. 1. Также отключат воду в домах № 7, 7А на улице Поселковой, домах № 1/11, 2/9 на улице Предзаводской.