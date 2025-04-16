Несколько улиц останутся без света 17 апреля в Рязани

В Рязани 17 апреля планово отключат свет по некоторым адресам в Октябрьском районе. Об этом сообщает ЖКХ.

Отключение произойдет в связи с проведением работ по капитальному ремонту воздушной линии. Света не будет с 09:00 до 16:30 по следующим адресам: