Несколько крокодилов откачали после пожара на ферме в Ейске — SHOT

Несколько крокодилов только что смогли откачать после пожара в Ейске. По данным SHOT, они в тяжёлом состоянии, на месте работают ветеринары

Всего в «Крокодиловом каньоне» было около 30 крокодилов — до трёх метров в длину, а также игуаны, огромные черепахи и змеи. Предварительно, зоопарк работал без лицензии на содержание и использование животных.

Только каким-то чудом несколько крокодилов выжили, так как здание полностью уничтожено.

При этом туристы жаловались, что на ферме у них просто вымогали деньги — вход 1200 рублей, плюс корм 400 и фотографии 6500. По словам гостей, назойливые фотографы буквально преследовали на каждом шагу, отмечает SHOT.

Официальная информация уточняется.