Поздно вечером 8 марта, а также ночью 9 числа ещё несколько компаний объявили о приостановке работы в России на фоне введённых западом санкций.

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Закрывает все кафе сеть Starbucks, Coca-Cola заявила о временной приостановке работы, PepsiCo сообщила о прекращении рекламы и продажи напитков в России.

Швейцарский бренд часов Rolex приостановит экспорт продукции, звукозаписывающая компания Universal Music полностью приостановила деятельность в стране.

Санкции в отношении России вводятся после начала спецоперации на территории Украины 24 февраля.