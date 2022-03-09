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Среда, 9 марта, 2022

Несколько компаний объявили о приостановке работы в России

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Несколько компаний объявили о приостановке работы в России

7info

Поздно вечером 8 марта, а также ночью 9 числа ещё несколько компаний объявили о приостановке работы в России на фоне введённых западом санкций. 

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Закрывает все кафе сеть Starbucks, Coca-Cola заявила о временной приостановке работы, PepsiCo сообщила о прекращении рекламы и продажи напитков в России. 

Швейцарский бренд часов Rolex приостановит экспорт продукции, звукозаписывающая компания Universal Music полностью приостановила деятельность в стране. 

Санкции в отношении России вводятся после начала спецоперации на территории Украины 24 февраля. 

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