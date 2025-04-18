Несколько домов в Рязани и два детских сада остались без горячей воды

В пятницу, 18 апреля, в нескольких районах Рязани временно приостановлена подача отопления и горячего водоснабжения. Об этом сообщили в МУП «РМПТС».

Причиной временных ограничений стали работы по ремонту котельного и насосного оборудования. По информации предприятия, восстановление подачи теплоносителя и горячей воды планируется завершить до 17:00 текущего дня.

Из-за ремонта котлов временно приостановлена подача отопления и горячей воды по следующим адресам:

Реклама

Заводской проезд, дом 6а;

Михайловское шоссе, дома 1, 3, 3 корп. 1, 3 корп. 2, 80 корп. 1, 80 корп. 2, 80 корп. 3, 82 корп. 1, 88б, 88в, 88г;

3-й Михайловский проезд, дома 2, 4.

Также из-за ремонта насосного оборудования в центральном тепловом пункте до 17:00 прекращена подача горячего водоснабжения по адресам:

улица Новоселов, дома 7, 7 корп. 1, 7 корп. 2;

улица Советской Армии, дома 2, 2 корп. 1, 4, 4 корп. 1, 6, 6 корп. 1, 8, 10, 12, 14/9;

детский сад №112;

детский сад №4.

Специалисты «РМПТС» заверили, что все необходимые ремонтные работы выполняются в оперативном порядке, с соблюдением технических норм и сроков. Подача ресурсов будет восстановлена сразу по завершении ремонта.