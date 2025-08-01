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Кино и ТВ

Нервный срыв и жёсткая развязка: финал «Мастера игры» удивит зрителей

Алексей Самохин

В субботу, 2 августа,  в 19:00 на ТНТ состоится финал психологического реалити «Мастер игры» (16+). Три месяца звёздные участники вели двойную игру — кто-то играл за свет, кто-то за тьму, но никто не знал наверняка, кто на чьей стороне. В финале наконец станет ясно: победит свет или тьма?

Перед тем как Мастер объявит победителя, финалистов ждёт ещё один круглый стол и заключительное испытание, которое может обнулить весь накопленный призовой фонд. Игрокам предстоит решить, остался ли в команде тёмный, и если да — попытаться вычислить его и исключить. Ошибка будет стоить им всего.

До финала могли дойти шесть участников, но один из них за шаг до победы будет «убит» в игре единственным тёмным игроком — Денисом Власенко. 

Игорь Чехов продолжает топить за  Даниила Вахрушева, который с самого начала стоял на светлой стороне. Вахрушев не выдержит напряжения. На финале у него случится нервный срыв — его аргументы игнорируют, команда не слышит доводов, и Даня теряет самообладание.

«Ты разжёвываешь, приносишь дебилам информацию, и если они отказываются её воспринимать — что ты можешь сделать? Ничего! Я не собираюсь участвовать в этом цирке! Не хочу находиться в одном помещении с глупыми светлыми игроками. Это бред!», — заявил он. 

Финальное испытание от Мастера — игра в «верю / не верю» — вызовет ещё больший эмоциональный накал. Здесь на кону — весь банк проекта: игроки могут его приумножить или потерять всё.

По правилам шоу, если все оставшиеся участники окажутся светлыми — они поделят выигрыш. Но если тёмному удастся сохранить инкогнито и обмануть остальных, все деньги достанутся только ему.

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