Непростое возвращение Филиппа Киркорова и премьера оперы «Турандот»

В новом выпуске программы «Однажды…» (16+) на НТВ Филипп Киркоров в подробностях расскажет о том, как непросто прошло его возвращение к концертной деятельности, а в Красноярском театре оперы и балета имени Д. А. Хворостовского поведают о долгожданной премьере.

Этот год стал для Филиппа Киркорова особенным и непростым. 40 лет назад его представил публике отец, знаменитый артист Бедрос Киркоров. Они вместе исполнили песню «Алёша» о русском солдате и его болгарском подвиге. 35 лет назад Киркоров дал первые сольные концерты в Санкт-Петербурге, в БКЗ «Октябрьский». Здесь же он решил выступить в 2025 году, чтобы громко заявить о возвращении к концертной деятельности. За 40 дней до концерта Киркоров лишился отца, который ушёл из жизни в 92 года. Однако несмотря ни на что выступление состоялось – и это была феерия. Филипп начал с того, что не зрители ждали его, а он – их. За полчаса до официального начала действа артист уютно устроился на сцене с романом Достоевского «Идиот», и поклонники не поверили своим глазам. Все три часа Филипп пел исключительно вживую, чем традиционно порадовал фанатов. А во время одного из номеров едва не сгорел: техника подвела, и в результате артист получил ожоги второй степени. Однако шоу не прервал: настоящее искусство требует жертв.

В Красноярском театре оперы и балета имени Д. А. Хворостовского решили поставить оперу «Турандот». Она создана по одноимённой сказке Карло Гоцци, главная героиня которой – коварная принцесса, несущая смерть. Эта знаменитая опера стала последним творением великого итальянского композитора Джакомо Пуччини. Он умер в 1924 году, так и не завершив её, а двумя годами позже недописанный шедевр был поставлен в миланском театре «Ла Скала». И вот настал черёд сибиряков. У руля новой постановки – маэстро Дмитрий Юровский, дирижёр с мировым именем, который уже два года трудится музыкальным руководителем и главным дирижёром Красноярского театра оперы и балета. За оригинальные режиссёрские находки следует благодарить режиссёра-постановщика Сергея Новикова. Роль влюблённого в эгоистичную и капризную Турандот принца Калафа доверили сильнейшим тенорам страны – Михаилу Пирогову, Мэргэну Санданову и Ивану Гынгазову. А значит, романтическая любовь будет неоднократно воспета с особенным мастерством.