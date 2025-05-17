Суббота, 17 мая, 2025
16.3 C
Рязань
Freepik AI
Freepik AI
Интересное

Непреодолимая сила: шаманка Кажетта рассказала, в каких женщин влюбляются мужчины

Алексей Самохин

Некоторые женщины словно с рождения наделены особой магнетической притягательностью. Ясновидящая и шаманка Кажетта рассказала, представительницы каких знаков зодиака чаще всего вызывают влюблённость у мужчин — буквально с первого взгляда.

Скорпион

Самый сексуальный знак зодиака. Если вы хоть раз встречались с женщиной-Скорпионом, вы знаете, что это не забывается. Даже без классической красоты они обладают необъяснимым обаянием, перед которым трудно устоять. Их энергетика и внутренняя загадка словно завораживают, оставляя мужчин под сильнейшим впечатлением.

Скорпионы часто умеют читать мысли — они точно знают, что вы чувствуете, даже если вы сами не уверены. Особенно эта способность проявляется в интимной близости: они чутко улавливают желания партнёра и могут воплотить даже самые смелые фантазии. Загадочные, страстные, непредсказуемые — женщины-Скорпионы сводят с ума.

Лев

Львицы — настоящие королевы, активные, амбициозные и невероятно харизматичные. Они излучают тепло и позитив, умеют поднять настроение и сделать особенным даже самый обычный день. Мужчин к ним притягивает как магнитом — их жизнерадостность и уверенность в себе буквально завораживают.

Непреодолимая сила: шаманка Кажетта рассказала, в каких женщин влюбляются мужчины Некоторые женщины словно с рождения наделены особой магнетической притягательностью.
Freepik AI

Если женщина-Лев заинтересована в мужчине, она делает его центром своего мира. Такое внимание большинство мужчин воспринимают как невероятно привлекательное. В постели Львицы свободны, искренни и готовы к экспериментам. Единственный нюанс — им нужно постоянное внимание, комплименты и восхищение. Иногда — даже лёгкая лесть, иначе они теряют интерес.

Рак

Женщины-Раки покоряют мужчин не яркостью, а нежностью и чуткостью. Они — романтичные натуры, способные запомнить все важные даты и мелочи ваших отношений: от первого взгляда до годовщины первого поцелуя.

Но с другой стороны, у Раков бывает переменчивое настроение и склонность к эмоциональной привязчивости, что может давить на партнёра. Однако если мужчина сумеет принять эту сторону характера, он обретёт самую верную и заботливую спутницу. В интимной жизни Раки необычайно чувственны, тонко чувствуют желания мужчины и получают от близости искреннее удовольствие. В начале отношений они могут быть сдержанными, но когда придёт момент — способны приятно удивить.

РИА 7info — это не только сайт 7info.ru. Ещё у нас есть группы в популярных соцсетях. Вы можете читать наши материалы, где вам удобно. Подписывайтесь, чтобы не пропустить важные и интересные новости: vk.com/ryazan7info, https://t.me/ria7info, https://dzen.ru/7info.ru, ok.ru/7info

Самые читаемые материалы

Новости России

Военблогер Романов рассказал о ситуации на Крымском мосту после удара ВСУ

Военный блогер Владимир Романов показал в телеграм-канале состояние Крымского...
Новости России

Стриженова раскрыла подробности гибели актрисы Земляникиной в ДТП

Актриса Елена Земляникина в день смертельного ДТП спешила в...
Новости России

Журналистка Кашеварова: бойцы «Вагнера» думали, что мятеж Пригожина согласован с Путиным

Бойцы ЧВК «Вагнер» думали, что мятеж Евгения Пригожина был...
Новости России

Найденная на заборе в Перми 18-летняя девушка готовилась к свадьбе

Надежда Вожакова, чье которой нашли на штырях забора возле...
Новости России

RT: Россия заявила на переговорах, что освобожденных регионов скоро будет восемь

Делегация России заявила на переговорах с Украиной в Стамбуле,...

Последние новости

Экология, природа, животные

Под Рязанью стартовали соревнования по каникроссу «Русский экстрим-кросс»

В субботу, 17 мая на территории Заборьевского сельского поселения, недалеко от деревни Полково,...
Транспорт и дороги

Мотопробег сотни байкеров в Рязани попал на видео

Ранее сообщалось, что они собираются на парковке ТРЦ «Премьер», чтобы открыть сезон. Также пробег был посвящён 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Новости мира

Стало понятно, почему Эрдоган схватил Макрона за палец

По словам парламентария, когда Эрдоган взял Макрона за палец и долго не отпускал, он тем самым выразил своё отношение не только к самому французскому лидеру, но и к Европейскому союзу в целом.
Погода

Жителей Рязани предупредили о грозах и усилении ветра

По прогнозам синоптиков, в ближайший час в регионе местами ожидаются дожди с грозами, ветер усилится порывами до 12-17 метров в секунду.
Общество

Бастрыкин поручил доложить о нарушении прав ребёнка-инвалида в Рязани

В декабре 2023 года мальчику предоставили неисправную прогулочную инвалидную коляску.
Происшествия

Рязанец Сергей Молодцов погиб во время сплава по реке в Киргизии

Трагический инцидент случился 10 мая на реке Нарын во время сильного паводка. 15 мая Молодцова похоронили на Новом кладбище в Рязани.
Новости России

В РПЦ прокомментировали идею налога для бездетных мужчин старше 40 лет

Нужно говорить не о налоге на бездетных, а о налоговых преференциях для тех, у кого есть дети
Новости России

Гибель 4-летнего ребёнка в египетском отеле: что известно

В Египте произошла ужасная трагедия: в отеле Xanadu Makadi Bay погиб четырёхлетний ребёнок из России. После ЧП глава СК России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по факту смерти мальчика.

© Информационное агентство 7info. Политика конфиденциальности

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

Возрастное ограничение: 16+

Следите за нашими материалами в соцсетях

Все права защищены. ©7info.ru. 2025. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Телефон для связи: +79993737778.