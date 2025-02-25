Непарный шелкопряд не «захватит» рязанский ЦПКиО в этом году

Непарный шелкопряд в 2025 году не заполонит рязанский ЦПКиО. Об этом сообщает центр защиты леса области.

Эксперты филиала ФБУ «Рослесозащита» — «Центр защиты леса Рязанской области» проверили Центральный парк культуры и отдыха на наличие кладок яиц непарного шелкопряда. Специалисты обнаружили погибшие остатки кладок прошлых лет. Из этого можно сделать вывод, что грядущий вегетационный сезон не принесет угрозу в виде объедания листвы непарным шелкопрядом в ЦПКиО города Рязани.

Несмотря на положительные результаты, на территории Рязанской области сохраняется вероятность перемещения гусениц непарного шелкопряда первого возраста ветром и разлета его бабочек летом этого года с других территорий страны. Специалисты отслеживают ситуацию.

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В Рязанской области максимальная вспышка численности шелкопряда наблюдалась в 2023 году, он охватил более 94 тысяч га. Среднее количество яиц в кладке составляло 522 штуки, что создавало угрозу сильного объедания деревьев.