В новом выпуске шоу «Большой куш. Бангкок» (16+), который выйдет в воскресенье, 10 августа, в 18:30 на ТНТ, страсти накалятся до предела. Главным героем скандала станет Анатолий Цой, против которого ополчатся сразу несколько участников.

Напряжение возникнет из-за того, что, по мнению коллег, Цой пытается «усидеть на двух стульях». Мария Кравченко скажет, что «честность важнее всего» и назовёт Цоя «нашим триггером». Оксана Самойлова согласится с этим, добавив, что уровень доверия к нему у всех — всего 20%.

Сам Цой не выдержит давления и воскликнет: «Хватит меня газлайтить!». Он также потребует извинений от всех участников на жеребьёвке.

В новом выпуске также ожидается возвращение одной из пар, которая ранее покинула проект. Это станет отличной новостью для тех, кто планировал объединиться с ними в коалицию.

Непростой день ждёт и других участников. Женя Искандарова и Дмитрий Кожома удивятся, когда многие вдруг захотят с ними объединиться, но так и не поймут истинных мотивов. Цой и KAYA предложат им «странный вариант», который Женя и Дмитрий назовут «разводом в песочнице».

Напряжение будет расти: Оксана Самойлова и Джиган по неосторожности раскроют важную тайну, способную изменить ход игры, а Катю Кабак и Марию Кравченко в номере будет ждать «сюрприз на ночь».