Неожиданное богатство, большие деньги могут прийти к этим людям уже на этой неделе 

На начавшейся неделе финансовая удача будет сопутствовать трём знакам Зодиака: Тельцам, Скорпионам и Козерогам. Астролог Элиана Астратова в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» рассказала, как этим знакам привлечь деньги в свою жизнь.

Телец: не пропустите «золотой билет»

Для Тельцов положение планет практически гарантирует:

Внезапные финансовые бонусы.

Прибыль от инвестиций.

Успешные сделки по покупке или продаже.

Астролог посоветовала представителям этого знака обращать особое внимание на предложения, которые кажутся случайными — среди них может скрываться настоящий «золотой билет».

Скорпион: требуйте больше

Скорпионов ждёт период, когда их вложенные усилия, наконец, принесут плоды. Это может проявиться через:

Премию.

Повышение.

Неожиданный заказ.

«Не бойтесь требовать больше — вы можете быть удивлены, как легко согласятся», — подчеркнула Астратова.

Козерог: действуйте по вдохновению

Козерогам в ближайшую неделю может прийти идея, которая быстро перерастёт в новый и стабильный источник дохода.

Эзотерик заключила, что Козерогам не нужно бояться действовать, поскольку эта неделя даёт шанс заработать на том, на что раньше они не обращали внимания.

