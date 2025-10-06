Понедельник, 6 октября, 2025
Неожиданное богатство, большие деньги могут прийти к этим людям уже на этой неделе 

Алексей Самохин
Изображение от freepik

На начавшейся неделе финансовая удача будет сопутствовать трём знакам Зодиака: Тельцам, Скорпионам и Козерогам. Астролог Элиана Астратова в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» рассказала, как этим знакам привлечь деньги в свою жизнь.

Телец: не пропустите «золотой билет»

Для Тельцов положение планет практически гарантирует:

Внезапные финансовые бонусы.

Прибыль от инвестиций.

Успешные сделки по покупке или продаже.

Астролог посоветовала представителям этого знака обращать особое внимание на предложения, которые кажутся случайными — среди них может скрываться настоящий «золотой билет».

Скорпион: требуйте больше

Скорпионов ждёт период, когда их вложенные усилия, наконец, принесут плоды. Это может проявиться через:

Премию.

Повышение.

Неожиданный заказ.

«Не бойтесь требовать больше — вы можете быть удивлены, как легко согласятся», — подчеркнула Астратова.

Козерог: действуйте по вдохновению

Козерогам в ближайшую неделю может прийти идея, которая быстро перерастёт в новый и стабильный источник дохода.

Эзотерик заключила, что Козерогам не нужно бояться действовать, поскольку эта неделя даёт шанс заработать на том, на что раньше они не обращали внимания.

Ранее были названы пять правил, которые обязательно принесут вам богатство. Например, эксперт советует брать сдачу в магазине и вообще любые наличные деньги нужно именно левой рукой. Она напрямую связана с сердцем, беря деньги левой вы выражаете благодарность Вселенной за всё, что она посылает.

Интересное

Жириновский про 2026 год: война с НАТО, большое переселение народов, уничтожение миллионов людей

Страшного пророчество покойного лидера ЛДПР всколыхнуло сеть.
Новости России

Армия ответила на удары по России: Одессу и Харьков «сровняли с землёй»

Красные линии смещаются, расплата за агрессию растёт. Терпение было стратегией, теперь оно превращается в ресурс, который подходит к концу.
Транспорт и дороги

На маршруте № 50 с 1 октября действуют изменения в оплате проезда

Эти изменения направлены на повышение комфорта пассажиров и снижение стоимости проезда для граждан.
Общество

Организована прямая трансляция с празднования 130-летия Есенина в Константиново

Сейчас на сцене проходит моноспектакль «Хулиган. Исповедь» (6+) в исполнении народного артиста России Сергея Безрукова.
Новости мира

Готовьтесь к войне: Живой Нострадамус предсказал «конец света мирового порядка»

Экстрасенс заявил, что встреча военного министра США Пита Хегсета с примерно 800 высокопоставленными американскими военными 30 сентября «выявила надвигающийся кризис или стратегическую срочность».

В Рязанской ОКБ внедрили метод КТ-перфузии мозга для лечения инсульта

На снимках видны участки мозга, которые ещё можно спасти, что помогает врачам назначать правильное лечение.

В реке нашли тело 81-летнего мужчины, который пропал в августе 2025 года

Поисковые мероприятия осложнялись плохими условиями: водоем был заболочен, глубина достигала 1,5 метров, а видимость отсутствовала.

«Фашисты!»: в Киеве мобилизовали мужа звезды «Сватов» Бондаревой-Репиной

Украинская актриса Елена Бондарева-Репина сообщила в соцсетях о насильственной...

Юбилейную марку, выпущенную к 130-летию Сергея Есенина, погасили в Константинове

В рамках проекта посетители музеев смогут приобрести открытки с готовой маркой и сразу отправить их по почте.

Перебежчик Ступников не чувствует вину за предательство и убийство российских военных

Переметнувшийся на сторону ВСУ офицер Лев Ступников не чувствует...

Симоньян обратилась к Кеосаяну на девятый день после его смерти

Журналистка Маргарита Симоньян обратилась в телеграм-канале к покойному супругу...

Рэпер Macan заявил о готовности пройти военную службу

В публикации 23-летний исполнитель подчеркнул, что информация о его задержании или попытках скрыться от призыва не соответствует действительности.

В тюменском микрорайоне Антипино после атаки дронов пропала связь и интернет

В микрорайоне Антипино в Тюмени после атаки украинских дронов...

Мошенники похитили 900 тысяч рублей у рязанца, представившись сотрудниками ФСБ

Потерпевший обратился за помощью к заместителю прокурора области Александру Качуренко.

Почти 3,5 тысячи литров алкоголя изъяли полицейские в Рязани

С 29 сентября по 3 октября сотрудники УМВД России по Рязанской области провели оперативно-профилактические мероприятия для усиления контроля за оборотом алкогольной продукции.

Рязанку обвиняют в убийстве и сокрытии преступления путем поджога тела в машине

По данным следствия, в декабре 2024 года женщина и её знакомый, находясь под воздействием наркотиков, вступили в конфликт с 45-летним мужчиной.

Избивший собаку-инвалида мужчина впервые рассказал о своём поступке 

В Подольске мужчина сорвал колёса с собаки-инвалида: прокуратура начала проверку

Женщину с тромбом в 7 сантиметров в нижней полой вене спасли в Рязанской ОКБ

Тромб представлял серьезную угрозу для жизни пациентки, так как его длина составляла 7–8 сантиметров, и он был флотирующим, что означало его подвижность.

Зеленский впал в истерику после действий российской армии. Эксперт объяснил, что случилось

Мы, конечно, гуманисты и бережем население Украины, но, может, надо думать о наших жителях на Брянщине, на Белгородчине

Неделя китайской культуры проходит на Рязанской ВДНХ

Гостей ждёт насыщенная программа: мастер-классы по каллиграфии, лекции о национальных традициях и костюмах