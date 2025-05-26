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Изображение от freepik
Изображение от freepik
Здоровье

Неожиданно: врач рассказала о влиянии солнцезащитного крема на снижение либидо

Алексей Самохин

Солнцезащитные кремы, дезодоранты и ополаскиватели для рта могут неблагоприятно влиять на либидо. Об этом Life.ru рассказала врач-дерматолог, косметолог Клиники Профессора Калинченко Светлана Ковалёва.

«Конечно, всё не так драматично — не происходит так, что намазался солнцезащитным кремом и сразу стал импотентом. Но определённая связь есть», — отметила специалист.

По её словам, даже самый дорогой солнцезащитный крем блокирует лучи спектра B, которые вызывают на коже ощущение ожога и покраснение. Это естественный механизм, побуждающий нас уйти с солнца. Кроме того, под воздействием этих лучей в коже вырабатываются витамин D и гормон NO, который играет важную роль в сексуальной активности.

«NO — это тот самый гормон, ради которого мужчины принимают виагру, а женщинам назначают силденафил кардио», — пояснила Ковалёва.

Используя солнцезащитный крем, человек лишается возможности выработки NO и витамина D. Это не означает, что от SPF нужно отказаться совсем. Крем следует применять только в часы активного солнца.

Дезодоранты и ополаскиватели для рта, содержащие антисептики, например хлоргексидин, нарушают кислотно-щелочной баланс и уничтожают полезную микрофлору в полости рта, которая также участвует в выработке NO. Поэтому, по словам специалиста, эти средства нужно использовать с умом.

«Как говорил Парацельс, всё зависит от дозы: можно загорать, но в определённые часы и на ограниченное время, и можно пользоваться солнцезащитным кремом, но только тогда, когда без него действительно не обойтись», — подчёркивает врач.

Связь между использованием этих средств и снижением либидо — опосредованная, но она существует. Особенно это важно учитывать, если организм ослаблен болезнью — в таком случае солнцезащитный крем, дезодорант и ополаскиватель могут дополнительно усугубить ситуацию.

«Да, опосредованно SPF, дезодоранты и ополаскиватели действительно снижают либидо. Это не происходит мгновенно, например, мужчина намазался кремом, прополоскал рот — и сразу исчезла эрекция. Но со временем — да», — заключила эксперт.

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