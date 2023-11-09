Необычные профессии и вакансии, востребованные в Рязани

Пешеход-исследователь», «Набивщик подушек», «Конюх», «Детектив», «Тестомес», «Инструктор водных аттракционов» и «Тренер искусственного интеллекта» – вполне реальные профессии для жителей Рязанской области. По крайней мере, таких специалистов ищут работодатели на hh.ru. А с ним — ещё около 100 представителей уникальных профессий.

Инструктор по стрельбе. В обязанности инструктора входит: проведение тренировок по практической стрельбе со взрослыми и детьми, инструктаж и руководство стрелками на рубеже, работа с документацией. Зарплата работника от 40 000 рублей. Подробнее о вакансии: https://ryazan.hh.ru/vacancy/88433959

Набивщица/набивщик подушек. Работа набивщиком подушек физически не тяжёлая и не требует опыта. Основное дело этого специалиста – набивать готовые чехлы подушек за зарплату от 35 000 рублей. https://ryazan.hh.ru/vacancy/88863232

Конюх. Задачи конюха: отбивка денников (уборка подстилки и вывоз навоза), поение и кормление лошадей, выгон и загон в левады. Работодатель предоставляет обучение, проживание, оплачиваемый отпуск и зарплату от 50 000 рублей. https://ryazan.hh.ru/vacancy/88675050

Детектив. Этот специалист должен вести скрытое наблюдение в зале, выявлять хищение и порчу товарно-материальных ценностей; взаимодействовать с сотрудниками видеонаблюдения для предотвращения нарушений. За суточную смену отплата от 3 600 рублей на руки + премирование. https://ryazan.hh.ru/vacancy/85235770

Тестовод. Работник будет вести процесс приготовления теста не тестомесильных машинах. Зарплата от 38 000 на руки с возможностью получения премии, также предлагается оплата проезда иногородним и бесплатные обеды. Можно устроиться без опыта работы. https://ryazan.hh.ru/vacancy/88399128

Ретушер. Крупнейшая в сфере предоставления фотоуслуг рязанская компания, ищет в свою креативную команду специалиста, умеющего делать лёгкую естественную цветокоррекцию и ретушь фото. Работодатель просит не откликаться на вакансию соискателей без чувства юмора, нелюбящих людей и выпускные фотоальбомы. Зарплата от 40 000 до 80 000 рублей на руки. https://ryazan.hh.ru/vacancy/88971122

Пешеход-исследователь. Этому работнику нужно гулять по Рязани, фотографировать и получать за это деньги (от 20 000 до 45 000 рублей на руки). С его помощью компания будет проверять и обновлять информацию о различных заведениях Рязани и добавлять на карту новые места. В вакансии предлагается рассматривать такую работу как квест – выбирайте задание, выполняйте, получаете награду. https://ryazan.hh.ru/vacancy/87683514

Инструктор сети экстрим клубов. В обязанности инструктора входит инструктаж, контроль прохождения спортивных трасс, проверка оборудования и экипировка. В условиях обещают хорошую мотивацию и двухразовое питание. Зарплата от 30 000 до 50 000 рублей. https://ryazan.hh.ru/vacancy/88605673

Инструктор водных аттракционов. Работа на территории загородного комплекса с бесплатным питанием, расширенным социальным пакетом и карьерным ростом. Требуются умение хорошо плавать, доброжелательно относиться к посетителям, подготавливать бассейны и горки к использованию, следить за спусками и т.п. https://ryazan.hh.ru/vacancy/85583056

Тренер искусственного интеллекта, зарплата от 75 000 рублей. Это новая профессия для всех, кто работает с текстами: редакторов, копирайтеров, переводчиков, журналистов, контент-менеджеров и не только. Сегодня нейросети могут решать почти любые задачи. Это стало возможным благодаря AI-тренерам — специалистам, которые разрабатывают эталоны для обучения, а потом оценивают ответы нейросети и помогают ей совершенствовать, https://ryazan.hh.ru/vacancy/86165920

Колорист автоэмалей, зарплата от 50 000 рублей на руки. Обязанности: подбор автоэмалей, работа со спектрофометром, продажа сопутствующих товаров. В условиях работы работодатель гарантирует, что у него всё создано для нормальной работы https://ryazan.hh.ru/vacancy/88502645

зарплата от 50 000 рублей на руки. Обязанности: подбор автоэмалей, работа со спектрофометром, продажа сопутствующих товаров. В условиях работы работодатель гарантирует, что у него всё создано для нормальной работы IT-наставник для детей по разработке игр (Minecraft, Roblox), зарплата до 100 000 рублей на руки. Данная вакансия предполагает удалённую работу, возможна частичная занятость – сменами по 4-6 часов или по вечерам. IT-наставник прямо из дома преподаёт информатику и учит детей создавать компьютерные игры. https://ryazan.hh.ru/vacancy/88353900