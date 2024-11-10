В Москве стартовали продажи новогодних украшений. Ассортимент в этом году обогатился тематикой символа года — змеи. Магазины предлагают необычные игрушки, среди которых выделяются фигурки змей, кристальные хвостики и шары-сюрпризы с предсказаниями. Цены на такие изделия варьируются от 200 до 1000 рублей, пишет «Вечерняя Москва».

Особенно популярны вязаные игрушки, созданные в виде змей и композиций с фигурками людей. Стоимость таких украшений начинается от 100 рублей. В продаже также появились стильные и оригинальные изделия:

— Дед Мороз на зонтике — украшение в виде парящей конструкции, стоит 800 рублей.

— Диско-шар — классический шар для ёлки, доступен по цене от 300 рублей.

— Винтажный шар «С Рождеством» — украшение в дореволюционном стиле, цена 215 рублей.

— Керамическая игрушка с росписью — фигурки змей, приносящие удачу в новом году, обойдутся в 502 рубля.

— Вязаный мандарин — яркая и миловидная игрушка стоимостью 400 рублей.

Как советует декоратор Дарья Васильева, украшая елку, лучше добавлять яркие акценты, а остальную гамму выдерживать в пастельных тонах. Актуальны также игрушки в винтажном стиле, которые можно найти на елочных базарах и мануфактурах.