Необычайно тёплый конец августа и начало сентября ожидаются в центре России

На конец августа и начало сентября в европейской части России прогнозируются необычно теплые температуры, значительно превышающие климатическую норму, сообщает ТАСС.

По данным научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, дневные температуры в южных регионах Центрального федерального округа (ЦФО) будут на 6-9 градусов выше нормы и составят от 26 до 33 градусов Цельсия. Это аномально теплая погода ожидается в Рязанской, Орловской, Брянской, Курской, Воронежской, Белгородской и Тамбовской областях с 28 августа по 1 сентября.

Метеоролог также отметил, что в Тверской, Московской и Смоленской областях температура будет на 5-7 градусов выше средней многолетней нормы: в Тверской области — 24-28 градусов, в Московской — 27-30 градусов, а в Смоленской — 26-29 градусов.

В северных и северо-западных регионах страны также ожидается аномальное потепление. В Мурманской области температура превысит норму на 7 градусов и будет в диапазоне 20-23 градусов. В Ленинградской области с 30 августа по 1 сентября прогнозируются температуры на 6-7 градусов выше нормы — от 24 до 26 градусов, а в Псковской области — на 5-7 градусов выше нормы, что составляет 23-28 градусов.

На юге европейской части России, включая Краснодарский край и Ростовскую область, с 28 августа по 1 сентября также прогнозируются аномально высокие температуры. Здесь температура будет выше нормы на 5-8 градусов, достигая максимумов в диапазоне 33-36 градусов. Вильфанд подчеркнул, что такая значительная аномалия является редкостью для этого времени года.

Кроме того, 26 августа были зафиксированы температурные рекорды. В Вологде был установлен новый абсолютный максимум для этого дня — 28,7 градуса, что превысило предыдущий рекорд 1970 года, составлявший 28,2 градуса. В Салехарде также был установлен новый рекорд — 21,8 градуса.

Метеорологи предупреждают, что такая аномальная жара может повлиять на повседневную жизнь и просят жителей соблюдать осторожность.