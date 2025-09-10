Необъяснимая магнитная буря произошла на Земле сегодня ночью

В ночь на среду на Земле была неожиданно зафиксирована магнитная буря, которую трудно объяснить. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

Событие оказалось полной неожиданностью: в прогнозах, опубликованных накануне, всё выглядело спокойно, без намёка на возмущения. Загадка состоит даже не в том, что прогноз ошибся (учёные тоже могут допустить неточность или ошибку в расчётах), а в том, что даже задним числом невозможно понять, что именно произошло на Земле или рядом с ней, что могло вызвать столь сильную реакцию магнитного поля.

Обычно магнитные бури связаны с воздействием Солнца — приходом облаков плазмы или потоков быстрого солнечного ветра от корональных дыр. Однако графики солнечного ветра этой ночью показывают: к Земле ничего не приближалось. На профиле скорости не видно ни малейших признаков возможного возмущения, а геомагнитный индекс вырос скачком, словно после внезапного удара. Никакой информации не дают и другие данные — по плотности и температуре солнечного ветра за последние сутки.

По времени можно было бы предположить, что до Земли дошла часть крупного протуберанца, выброшенного с Солнца четыре дня назад. Считалось, что он прошёл мимо планеты, но не исключено, что плазма каким-то образом отклонилась и частично задела Землю. Однако эта версия плохо согласуется с наблюдениями: приборы по-прежнему показывают, что к нам ничего не приходило.

Наиболее правдоподобным объяснением выглядит формирование так называемой необычно крупной суббури. Это явление связано с внезапным высвобождением энергии в магнитосфере Земли без явных внешних причин. Обычно оно возникает из-за нарушения равновесия в хвосте магнитосферы — гигантской структуры, уходящей от Земли в сторону, противоположную Солнцу, на расстояние более 100 тысяч километров. Первым признаком суббурь считается внезапное появление полярных сияний. В ту ночь они действительно наблюдались. Возможно, детальное исследование позволит окончательно установить природу события. Объективные различия между суббурей и геомагнитной бурей известны, так что у учёных есть возможность разобраться.

По всей видимости, это первый столь крупный случай в текущем году. Хотя не исключено, что некоторые подобные явления ранее остались незамеченными на фоне высокой солнечной активности и были ошибочно приписаны внешним факторам.