Суббота, 13 сентября, 2025
9.9 C
Рязань
Новости мира

Немецкому бизнесмену грозит тюрьма за посылку с мылом из России

powder
Изображение от wirestock на Freepik

В Германии бизнесмену грозит уголовное преследование после того, как он получил посылку с мылом из России, пишет Norddeutscher Rundfunk.

По мнению прокуратуры Шверина, он нарушил режим санкций Евросоюза против Москвы.

«Мужчина якобы совершил правонарушение, поскольку его знакомый из России прислал ему посылку с деревянной фигуркой, куском мыла и компакт-диском», — говорится в релизе.

Теперь его могут лишить свободы на срок от трех месяцев до пяти лет. Сам фигурант назвал обвинения смехотворными и отказался считать себя преступником.

Немец пояснил, что получил подарок на Пасху от жителя Барнаула, с которым познакомился на сельскохозяйственной выставке несколько лет назад. При этом посылку из России он так и не получил — ее приостановили в Лейпциге.

Самые читаемые материалы

Интересное

Одесский пророк описал того, кто придёт после Зеленского и исправит его ошибки

Провидец, прославившийся предсказаниями в Сети, раскрыл личность следующего президента Украины и дату завершения СВО.
Новости России

«Крики и плач»: в Долгопрудном сняли на видео похищение девушки толпой

Житель Долгопрудного снял на видео, предположительно, похищение девушки толпой...
Новости России

Пустил одного — проснулся в кишлаке. «Царьград» рассказал, как мигранты захватывают квартиры россиян по новым законам

Это не страшилка. Это — реальность 2025 года. Где мигранты научились легально захватывать жильё, а хозяева — оказываться в ловушке собственных четырёх стен.
Интересное

Одесский пророк назвал битву, которая обессилит и уничтожит ВСУ. Украинцы с позором покинут поле боя

Именно этот момент станет ключевым во всей спецоперации и приблизит её к финалу.
Новости России

Такого не было со времён наступления на Киев, российские войска готовят прорыв — «Царьград» 

Противник сообщает о крупнейшей перегруппировке российских войск за последние три года.

Последние новости

Общество

Рязанские яблоки проверили на наличие пестицидов

В августе 2025 года сотрудники Управления произвели отбор проб яблок в одном из хозяйств Рязанской области.
Погода

Последние дни бабьего лета: погода на выходные в Рязанской области

Бабье лето продолжится и закончится только в середине следующей семидневки.
Новости России

«В Киев пойдем по трубам»: Сладков раскрыл детали новой операции «Поток»

Прорыв российских военных в Купянск по трубе стал четвертым...
Медицина

Рязанские трансплантологи выполнили рекордное количество операций по пересадке почек

В 2024 году врачи ОКБ провели 16 трансплантаций.
Новости России

Раскрыты детали смерти 54-летнего создателя сериала «Зона» Алексеева

Накануне смерти журналист и сценарист Алексей Юрченков попал в...
Новости России

Такого не было со времён наступления на Киев, российские войска готовят прорыв — «Царьград» 

Противник сообщает о крупнейшей перегруппировке российских войск за последние три года.
Новости России

Военкор Коц призвал повышать ставки после инцидента с дронами в Польше

Россия может организовать бесполетную зону над Польшей, написал военный...
Новости России

Пустил одного — проснулся в кишлаке. «Царьград» рассказал, как мигранты захватывают квартиры россиян по новым законам

Это не страшилка. Это — реальность 2025 года. Где мигранты научились легально захватывать жильё, а хозяева — оказываться в ловушке собственных четырёх стен.