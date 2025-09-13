Немецкому бизнесмену грозит тюрьма за посылку с мылом из России

В Германии бизнесмену грозит уголовное преследование после того, как он получил посылку с мылом из России, пишет Norddeutscher Rundfunk.

По мнению прокуратуры Шверина, он нарушил режим санкций Евросоюза против Москвы.

«Мужчина якобы совершил правонарушение, поскольку его знакомый из России прислал ему посылку с деревянной фигуркой, куском мыла и компакт-диском», — говорится в релизе.

Теперь его могут лишить свободы на срок от трех месяцев до пяти лет. Сам фигурант назвал обвинения смехотворными и отказался считать себя преступником.

Немец пояснил, что получил подарок на Пасху от жителя Барнаула, с которым познакомился на сельскохозяйственной выставке несколько лет назад. При этом посылку из России он так и не получил — ее приостановили в Лейпциге.