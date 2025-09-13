Немецкому бизнесмену грозит тюрьма за посылку с мылом из России

В Германии бизнесмену грозит уголовное преследование после того, как он получил посылку с мылом из России, пишет Norddeutscher Rundfunk.
По мнению прокуратуры Шверина, он нарушил режим санкций Евросоюза против Москвы.
Теперь его могут лишить свободы на срок от трех месяцев до пяти лет. Сам фигурант назвал обвинения смехотворными и отказался считать себя преступником.
Немец пояснил, что получил подарок на Пасху от жителя Барнаула, с которым познакомился на сельскохозяйственной выставке несколько лет назад. При этом посылку из России он так и не получил — ее приостановили в Лейпциге.