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Общество

Некоторым рязанцам с 1 мая повысят пенсии

Алексей Самохин

Некоторым категориям россиян, в том числе и жителям Рязани и области, с 1 мая повысят пенсии. Об этом агентству «Прайм» рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Пенсии увеличивают людям, которым в предыдущем месяце, в данном случае в апреле, исполнилось 80 лет. Также повышенные выплаты получат люди, получившие в апреле 1-ю группу инвалидности.

По словам Бессараб, фиксированную часть выплаты рязанцам повысят проактивно — без обращения в соцфонд.

— Сейчас она составляет 8 907,70 рубля, а после увеличится в два раза, — рассказала парламентарий.

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Повышенная выплата призвана помочь россиянам компенсировать более высокие затраты на уход и медикаменты.

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