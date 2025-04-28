Некоторым рязанцам необходимо отчитаться о доходах до 30 апреля

Не позднее 30 апреля определенные категории физических лиц должны задекларировать доходы, полученные в 2024 году, представив в налоговый орган декларацию формы 3-НДФЛ. Об этом сообщает УФНС России по Рязанской области.

Так, отчитаться о доходах необходимо, если в прошлом году налогоплательщик получил следующие виды доходов:

• от продажи квартиры, дома, земли или транспорта, которые были в собственности меньше минимального срока владения (три или пять лет в зависимости от основания возникновения права собственности);

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• от сдачи имущества в аренду;

• от продажи ценных бумаг и долей в уставном капитале организаций, которыми владели до пяти лет;

• от выигрыша в лотерею в сумме от 4 до 15 тыс. рублей (при большем выигрыше налог удержит организатор лотереи);

• от зарубежных источников финансирования или продажи имущества за рубежом;

• при получении имущества в дар от лиц, не являющихся близкими родственниками.

Задекларировать полученные в 2024 году доходы должны также индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты и другие лица, занимающиеся частной практикой.

Оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, следует не позднее 15 июля 2025 года.

Обращаем внимание, что представить 3-НДФЛ только с целью получения налогового вычета можно в течение всего года. Для граждан, заявляющих в налоговой декларации как доходы, подлежащие декларированию, так и право на налоговые вычеты, действует установленный срок подачи 3-НДФЛ — не позднее 30 апреля 2025 года.

За нарушение сроков подачи декларации и уплаты 3-НДФЛ налогоплательщик может быть привлечен к ответственности в виде штрафа и пени.