Вторник, 2 сентября, 2025
14.6 C
Рязань

Некоторые жители России в сентябре получат увеличенные пенсионные выплаты

Алексей Самохин
Изображение от pch.vector на Freepik
Общество

Некоторые жители России в сентябре получат увеличенные пенсионные выплаты

В сентябре 2025 года некоторые категории граждан в России получат повышенные пенсионные выплаты. Это не обычная индексация, а перерасчёт, который проводится по Федеральному закону № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» и другим нормативным актам, регулирующим назначение и корректировку пенсий.

Об этом RT рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.

По его словам, самое заметное повышение ждёт тех, кто в августе отметил 80-летие: фиксированная часть страховой пенсии по возрасту будет удвоена — с 8907,70 до 17 815,40 рубля. Такой же перерасчёт получат и те, кому в августе установили первую группу инвалидности.

Дополнительно к пенсии прибавляется 2969,23 рубля за каждого иждивенца — несовершеннолетнего ребёнка или нетрудоспособного родственника, нуждающегося в поддержке.

Также перерасчёт в сентябре положен пенсионерам, которые прекратили работать в августе. Пока человек трудился, его пенсия не индексировалась. Даже в 2025 году индексация для работающих пенсионеров проводится не в полном объёме. После официального увольнения пенсионер начинает получать выплаты с учётом всех пропущенных индексаций. Перерасчёт начинается с месяца, следующего за увольнением.

Есть и другие основания для увеличения пенсий. К ним относятся:

подтверждённый стаж работы в районах Крайнего Севера, что даёт право на районные коэффициенты;

наличие 30-летнего сельского стажа у неработающих пенсионеров — в этом случае фиксированная часть пенсии увеличивается на 25%.

Кроме того, в некоторых ситуациях перерасчёт связан с назначением социальной доплаты до уровня прожиточного минимума пенсионера. Это возможно при изменении состава семьи, уровня дохода или при переезде в регион с другим стандартом.

Все изменения в пенсионных выплатах происходят автоматически, без подачи заявления, если события официально подтверждены и внесены в систему. Поэтому пенсионерам важно вовремя сообщать о таких изменениях и следить за актуальностью документов, чтобы избежать задержек и ошибок в начислениях.

Повышенные выплаты получат в числе прочих и жители Рязани и Рязанской области.

Вы можете читать наши материалы в соцсетях. Подписывайтесь, чтобы не пропустить!!! ВКонтакте, Telegram, Дзен, Одноклассники

Самые читаемые материалы

Новости России

Три дня и точка: как новые правила по больничным изменят вашу жизнь

С 1 сентября в России вступают в силу новые правила, касающиеся больничных листов. Теперь получить пятый за полгода больничный можно будет лишь на три дня
Экология, природа, животные

Срезать или выкручивать грибы: миколог поставила точку в давнем споре 

По словам ученой, можно смело срезать или выкручивать грибы — это никак не повредит грибнице, ведь все необходимые для размножения споры все равно останутся в почве.
Новости мира

«Пусти козла в огород»: Коц осудил выходку Алиева на саммите ШОС

Военный корреспондент Александр Коц осудил в телеграм-канале поступок президента...
Новости России

Ситуация вокруг Покровска развивается стремительно — ВХ

Похоже, что события на этом участке фронта перешли в решающую фазу. Поступающие сведения позволяют предположить, что российские войска уже вошли в центральную часть города.
Общество

Школы Рязанской области переходят на новую цифровую платформу вместо «БАРС.Образование»

С 1 сентября учителя, родители и школьники будут работать в новой цифровой среде, которая делает образовательный процесс удобнее и прозрачнее.

Последние новости

Экология, природа, животные

В Рязанской области открыли уникальный учебно-кинологический центр — Малков

Кинологический центр начинает работу уже сегодня. А в октябре откроется ещё один объект — центр по социализации и адаптации собак. Это первый подобный центр в России.
Новости мира

Депутат Рады Дубинский: Зеленский водит за нос Трампа

По его словам, украинский президент «непосредственно» вошёл в оружейный бизнес, действуя через своих соратников.
Новости России

Дочь Валерия Меладзе разыскивают приставы — SHOT

На данный момент, по информации источника, у девушки остаются неоплаченными шесть штрафов, их общая сумма составляет 4500 рублей.
Новости России

Священник Коряковский: Для церкви без разницы, как был сделан аборт

С точки зрения Церкви, аборт — это убийство человека в утробе
Общество

Экономист Байгузина: гречка в России подорожает на 8-12% 

Причина такого скачка цен кроется в тревожных новостях о будущем урожае. Как сообщает газета «Известия», по итогам года урожай гречки может сократиться на 35%.
Погода

На Земле начались магнитные бури планетарного масштаба

В ночь на 2 сентября на Земле начались магнитные бури планетарного масштаба.
Новости России

Сбежали из Абхазии через 7 часов: семья рассказала о своем самом ужасном отпуске

Российские туристы снова недовольны отпуском в Абхазии. Одна из семей, планировавшая отдохнуть на курорте десять дней, уехала уже через семь часов после приезда, так и не дождавшись утра.
Происшествия

В ДТП с электросамокатами пострадали 8 человек за первое полугодие 2025 года

Порядок размещения и использования СИМ в Рязани утвержден постановлением администрации города от 29 августа 2025 и вступил в силу 1 сентября 2025.