Некоторые жители России в сентябре получат увеличенные пенсионные выплаты

В сентябре 2025 года некоторые категории граждан в России получат повышенные пенсионные выплаты. Это не обычная индексация, а перерасчёт, который проводится по Федеральному закону № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» и другим нормативным актам, регулирующим назначение и корректировку пенсий.

Об этом RT рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.

По его словам, самое заметное повышение ждёт тех, кто в августе отметил 80-летие: фиксированная часть страховой пенсии по возрасту будет удвоена — с 8907,70 до 17 815,40 рубля. Такой же перерасчёт получат и те, кому в августе установили первую группу инвалидности.

Дополнительно к пенсии прибавляется 2969,23 рубля за каждого иждивенца — несовершеннолетнего ребёнка или нетрудоспособного родственника, нуждающегося в поддержке.

Также перерасчёт в сентябре положен пенсионерам, которые прекратили работать в августе. Пока человек трудился, его пенсия не индексировалась. Даже в 2025 году индексация для работающих пенсионеров проводится не в полном объёме. После официального увольнения пенсионер начинает получать выплаты с учётом всех пропущенных индексаций. Перерасчёт начинается с месяца, следующего за увольнением.

Есть и другие основания для увеличения пенсий. К ним относятся:

подтверждённый стаж работы в районах Крайнего Севера, что даёт право на районные коэффициенты;

наличие 30-летнего сельского стажа у неработающих пенсионеров — в этом случае фиксированная часть пенсии увеличивается на 25%.

Кроме того, в некоторых ситуациях перерасчёт связан с назначением социальной доплаты до уровня прожиточного минимума пенсионера. Это возможно при изменении состава семьи, уровня дохода или при переезде в регион с другим стандартом.

Все изменения в пенсионных выплатах происходят автоматически, без подачи заявления, если события официально подтверждены и внесены в систему. Поэтому пенсионерам важно вовремя сообщать о таких изменениях и следить за актуальностью документов, чтобы избежать задержек и ошибок в начислениях.

Повышенные выплаты получат в числе прочих и жители Рязани и Рязанской области.